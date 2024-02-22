Fındık fiyatlarında ani yükseliş! Zirai don riski piyasaları hareketlendirdi!

Fındık Piyasasında Dikkat Çeken Yükseliş

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındık, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve zirai don riski nedeniyle serbest piyasada fiyat artışına maruz kaldı. Haftaya 120 lira seviyelerinde başlayan fındık fiyatları, kısa sürede 125 liraya ulaştı. Üreticiler, fiyatların 130 lirayı zorlayacağı yönünde beklentilerini dile getiriyor.

Üreticilerin Gözü Kulağı Piyasada

Fındık üreticisi Abdullah Şahin, yılbaşından sonra fındık fiyatlarının istikrarını koruduğunu ve yeniden yükselişe geçtiğini belirtti. Şahin, "Fındık fiyatları serbest piyasada 125 liraya ulaştı. Uzun süredir fiyat istikrarını koruyan fındık, hafta ortasında 123 liraya yükseldi ve hafta sonuna kadar daha da artması bekleniyor," dedi.

Rekolte Riski Fiyatları Etkiliyor

Fındıkta yaşanabilecek rekolte riski, fiyatları yukarı yönlü baskılıyor. Şahin, "Bu sene fındıkta yaşanabilecek riskler ve fındık ihtiyacı fiyatların yükselmesine neden oluyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, fındıkta riski artırıyor," şeklinde konuştu.

Üreticinin Elindeki Fındık Azalıyor

2023 ürünü fındığın büyük kısmının pazara indiğini ve üreticinin elinde çok az fındık kaldığını ifade eden Şahin, "2024 fındık hasadına daha 6 ay var. Bu süre içerisinde fındık açığı oluşması kaçınılmaz," diye ekledi.

Fındık Fiyatlarının Geleceği

Şahin, "Arz ve talep dengesi fındık fiyatlarını belirliyor. Ancak, fındıkta yaşanabilecek riskler de fiyatların önümüzdeki günlerde yükselmesinde veya düşmesinde etkili olacak," dedi. Fındık fiyatlarının yükselişinin süreceği ve piyasalardaki hareketliliğin devam edeceği öngörülüyor.

Bu durum, fındık üreticileri ve piyasalar için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Fındık fiyatlarındaki artış, hem üreticilerin hem de tüketicilerin dikkatini çekiyor. Fındık piyasasındaki bu ani yükseliş, Türkiye'nin ekonomisinde önemli bir yer tutan fındık sektörünün geleceği açısından da dikkatle izlenmesi gereken bir konu haline geldi.