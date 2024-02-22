Defne yapraklarına büyük ilgi! Köylülerin geçim kaynağı

Defne Yaprakları Nasıl Toplanıyor?

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ormanlık alanlara yönelen köylüler, dik yamaçlar ve kayalıklar arasında büyük bir özveriyle defne yapraklarını topluyor. Toplanan yapraklar, sırtta ve traktörlerle taşınarak toplama merkezlerine ulaştırılıyor. Burada yapraklar, kurutulup ayıklanarak İzmir üzerinden başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünya pazarlarına ihraç ediliyor.

Ekonomik Değer ve Köylülerin Gelir Kaynağı

Kilosu 30 TL'den alıcı bulan defne yaprakları, köylüler için önemli bir kazanç kapısı. Havva Sarısoy gibi köylüler, topladıkları defne yaprakları sayesinde aile bütçelerine ciddi katkılarda bulunuyor. Defne yaprağı toplamanın sürdürülebilir bir gelir modeli olduğunu belirten Sarısoy, kesilen dalların bir yıl sonra daha gür çıktığını ve verimin arttığını ifade ediyor.

Sürdürülebilir Kalkınma ve İhracat

Sinop'tan toplanan defne yaprakları, sürdürülebilir kalkınma modelinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Köylülerin emeği ve doğanın sunduğu bu değerli kaynak, Türkiye'nin dört bir yanına ve dünya pazarlarına ulaşıyor. İhracat, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlarken, köylülerin yaşam standartlarının yükselmesine de olanak tanıyor.

Sinop ve çevresindeki köylüler, defne yaprağı toplayarak ekonomik değer yaratıyor. İlaç, kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılan bu yapraklar, köylülere önemli bir gelir kaynağı sağlıyor ve dünya pazarlarına ihraç ediliyor.