Aç tilkiye şefkat eli

Açlıkla Köye İnen Tilkiye Sıcak Karşılama

Kaynaşlı'nın Altunköy bölgesinde açlıkla mücadele eden bir tilki, yiyecek bulma umuduyla köye indi. Köy sakinlerinden Yılmaz Özkan, tilkiyi fark ettiğinde tereddüt etmeden yardım elini uzattı. "Kapımıza tilki geldi. Hayvan aç, gel uşağım" diyerek tilkiye seslenen Özkan, onu elleriyle besledi.

İnsanlık Dersi: Muhtar ve Yeğeninden Örnek Davranış

Yılmaz Özkan ve yeğeni, aç kalan tilkiye tavuk parçaları sundu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Muhtar Özkan, "Bu hayvan aç kalmış, Altunköy muhtarının kapısına gelmiş, buna kimse zarar veremez burada" diyerek, hayvanlara karşı gösterilmesi gereken merhametin altını çizdi.

Doğa ile İnsan Arasında Kurulan Güçlü Bağ

Bu olay, insanların doğaya ve orada yaşayan canlılara karşı sorumluluklarını hatırlatıyor. Aç kalan tilkiye uzatılan yardım eli, doğa ile insan arasında kurulan güçlü ve şefkat dolu bağı simgeliyor. Altunköy'de yaşanan bu sıcak an, insanların doğaya karşı olan duyarlılığının ve yardımseverliğinin bir örneği olarak kayıtlara geçti.