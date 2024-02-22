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Aç tilkiye şefkat eli

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Altunköy'de yaşanan olay, insan ile doğa arasındaki sıcak bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Açlıkla mücadele eden bir tilki, yiyecek arayışında köyün yolunu tuttu. Altunköy Muhtarı Yılmaz Özkan ve yeğeni, bu zor durumdaki hayvana elleriyle yardım etti.

İhlas Haber Ajansı
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Aç tilkiye şefkat eli mask
Aç tilkiye şefkat eli
Aç tilkiye şefkat eli
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Açlıkla Köye İnen Tilkiye Sıcak Karşılama

Kaynaşlı'nın Altunköy bölgesinde açlıkla mücadele eden bir tilki, yiyecek bulma umuduyla köye indi. Köy sakinlerinden Yılmaz Özkan, tilkiyi fark ettiğinde tereddüt etmeden yardım elini uzattı. "Kapımıza tilki geldi. Hayvan aç, gel uşağım" diyerek tilkiye seslenen Özkan, onu elleriyle besledi.

Aç tilkiye şefkat eli

İnsanlık Dersi: Muhtar ve Yeğeninden Örnek Davranış

Yılmaz Özkan ve yeğeni, aç kalan tilkiye tavuk parçaları sundu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Muhtar Özkan, "Bu hayvan aç kalmış, Altunköy muhtarının kapısına gelmiş, buna kimse zarar veremez burada" diyerek, hayvanlara karşı gösterilmesi gereken merhametin altını çizdi.Aç tilkiye şefkat eli

Doğa ile İnsan Arasında Kurulan Güçlü Bağ

Bu olay, insanların doğaya ve orada yaşayan canlılara karşı sorumluluklarını hatırlatıyor. Aç kalan tilkiye uzatılan yardım eli, doğa ile insan arasında kurulan güçlü ve şefkat dolu bağı simgeliyor. Altunköy'de yaşanan bu sıcak an, insanların doğaya karşı olan duyarlılığının ve yardımseverliğinin bir örneği olarak kayıtlara geçti.
# doğa

22 Şub 2024 - 10:40 Düzce/ Kaynaşli- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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