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Uyuşturucuyla yakalanan adam! “Ağrılarım için içiyordum” dedi

Anadolu Otoyolu'nda 648 gram metamfetaminle yakalanan Ahmet Sakallı, “ağrılarım vardı o yüzden içiyordum” dedi. 16 yıl hapse mahkum edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucuyla yakalanan adam! “Ağrılarım için içiyordum” dedi mask
Uyuşturucuyla yakalanan adam! “Ağrılarım için içiyordum” dedi
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Dramatik Yakalanma Anı

Anadolu Otoyolu, Bolu kesiminde yaşanan bir olay, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede dikkat çekici bir vakaya sahne oldu. Trafikte şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 54 yaşındaki Ahmet Sakallı'nın yönetimindeki araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kimlik ve araç sorgulamasında, Sakallı'nın geçmişte uyuşturucu olaylarına karıştığı belirlendi. Araçta yapılan detaylı aramada, bagajın gizli bölmesinde 648 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla yakalanan adam! “Ağrılarım için içiyordum” dedi

Mahkemede yaptığı savunma

Ahmet Sakallı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sakallı, savunmasında derin acılarını paylaştı. Pandemi sürecinde iflas eden ve ardından ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalan Sakallı, eşini kanserden kaybettiğini ve çocuklarının da kendisini terk ettiğini belirtti. Uyuşturucuyu sadece ağrılarını dindirmek için kullandığını, ticaret yapmadığını ifade etti.

Ağır Bir Cezanın Gölgesinde

Sakallı'nın bu savunmalarına rağmen, mahkeme tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 3 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına çarptırılması, adaletin acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu karar, Sakallı'nın yaşamındaki trajediyi daha da derinleştirdi.

# araç, polis

22 Şub 2024 - 10:51 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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