Uyuşturucuyla yakalanan adam! “Ağrılarım için içiyordum” dedi

Dramatik Yakalanma Anı
Anadolu Otoyolu, Bolu kesiminde yaşanan bir olay, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede dikkat çekici bir vakaya sahne oldu. Trafikte şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 54 yaşındaki Ahmet Sakallı'nın yönetimindeki araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kimlik ve araç sorgulamasında, Sakallı'nın geçmişte uyuşturucu olaylarına karıştığı belirlendi. Araçta yapılan detaylı aramada, bagajın gizli bölmesinde 648 gram metamfetamin ele geçirildi.
Mahkemede yaptığı savunma
Ahmet Sakallı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sakallı, savunmasında derin acılarını paylaştı. Pandemi sürecinde iflas eden ve ardından ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalan Sakallı, eşini kanserden kaybettiğini ve çocuklarının da kendisini terk ettiğini belirtti. Uyuşturucuyu sadece ağrılarını dindirmek için kullandığını, ticaret yapmadığını ifade etti.
Ağır Bir Cezanın Gölgesinde
Sakallı'nın bu savunmalarına rağmen, mahkeme tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 3 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına çarptırılması, adaletin acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu karar, Sakallı'nın yaşamındaki trajediyi daha da derinleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.