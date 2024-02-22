Volkswagen ID.7 Tourer geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

Volkswagen'ın Elektrikli Devrimi: ID.7 Tourer ile Tanışın

Volkswagen, otomobil dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Avrupa pazarına özel olarak tanıttığı ID.7 Tourer, markanın elektrikli araç portföyünü genişletiyor ve sürdürülebilir mobiliteye olan bağlılığını pekiştiriyor. Bu yenilikçi elektrikli istasyon vagonu, geleneksel sedan modelinin ötesine geçerek, genişletilmiş bagaj hacmi ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Elektrikli İstasyon Vagonunda Yeni Bir Dönem

ID.7 Tourer, Volkswagen'in elektrikli araç serisindeki en yeni üye olarak, sadece Avrupa'da piyasaya sürülecek. Bu model, ID Space Vizzion konseptinin gerçek dünya versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Zarif tasarımı, genişletilmiş tavan çizgisi ve D sütununda bulunan ince gümüş kaplama parçası ile ID.7 sedan modelinin estetik çizgilerini koruyor. Volkswagen, bu modelle birlikte, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu ekstra alanı ve konforu sunmayı hedefliyor.

Kapasitede ve Menzilde Artış

ID.7 Tourer, 77,0 kWh'lik standart pil paketi ile yaklaşık 300 mil menzil sunarken, 86,0 kWh'lik isteğe bağlı pil paketi ile Avrupa'nın WLTP test döngüsünde 426 mile kadar çıkabiliyor. Bu, elektrikli araç kullanıcılarının en çok merak ettiği menzil endişesine büyük bir çözüm sunuyor. Ayrıca, 200 kW'a kadar hızlı şarj özelliği sayesinde, pilin %10'dan %80'e sadece 30 dakikada şarj edilebilmesi, ID.7 Tourer'ı özellikle uzun yolculuklar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Teknoloji ve Konfor Bir Arada

ID.7 Tourer'ın kabini, 15,0 inçlik büyük bilgi-eğlence ekranı ve minimal fiziksel düğmelerle modern bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Artırılmış gerçeklik özelliğine sahip baş üstü gösterge ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto navigasyonunu destekleyerek, sürüş güvenliğini ve konforunu artırıyor. Bu özellikler, ID.7 Tourer'ı sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesine taşıyarak, yolculuklarınızı keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

Avrupa'da Üretim ve Satış

Volkswagen, ID.7 Tourer'ı Almanya'daki tesislerinde, ID.7 sedan ve ID.4 crossover modelleriyle birlikte üretecek. Bu yılın sonlarında Avrupa'da satışa sunulacak olan ID.7 Tourer, markanın elektrikli araçlar konusundaki iddiasını güçlendiriyor. Fiyatının ise 45 bin dolar arasında olması bekleniyor.

Volkswagen'in ID.7 Tourer'ı, elektrikli istasyon vagonu segmentinde yeni bir standart belirliyor. Gelişmiş teknolojik özellikleri, genişletilmiş menzili ve kullanışlı iç hacmi ile bu model, sürdürülebilir mobiliteye geçişte önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Avrupa'daki elektrikli araç kullanıcıları için heyecan verici bir seçenek olan ID.7 Tourer, Volkswagen'in elektrikli geleceğe olan bağlılığının bir göstergesi.