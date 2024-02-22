- Teknoloji

2024 Nissan Juke geldi! Fiyatıyla dikkat çekiyor

2024 Nissan Juke, yenilenen tasarımı, 12,3 inç büyük ekranı, sarı renk seçeneği ve gelişmiş teknolojileri ile dikkat çekiyor. Küçük SUV segmentinde yenilik ve stil sunuyor. Fiyatıyla ise oldukça etkiliyor. Detaylar haberimizde;

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
2024 Nissan Juke geldi! Fiyatıyla dikkat çekiyor mask
2024 Nissan Juke geldi! Fiyatıyla dikkat çekiyor
2024 Nissan Juke geldi! Fiyatıyla dikkat çekiyor
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2024 Nissan Juke: Yenilikçi Tasarım ve Teknoloji Harikası

Nissan, 2024 model yılı için Juke'un yenilenmiş versiyonunu piyasaya sürerek, küçük SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor. Yenilikçi özellikleri, büyük ekranı ve dikkat çekici sarı renk seçeneği ile Juke, modern sürücülerin beklentilerini karşılamaya hazır.

2024 Nissan Juke geldi! Fiyatıyla dikkat çekiyor

Büyük Ekran ve İç Mekanın Yeniden Tasarımı

2024 Nissan Juke, iç mekanda gerçekleştirdiği dönüşümle öne çıkıyor. En dikkat çekici yenilik, 12,3 inçlik dev bilgi-eğlence ekranı. Bu ekran, sürücüye doğru eğimli bir yapıda konumlandırılarak, kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, yeni eklenen 12,3 inçlik yapılandırılabilir dijital gösterge paneli ile teknoloji severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği, geliştirilmiş ses tanıma sistemi ile birleşerek, sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor.

2024 Nissan Juke geldi! Fiyatıyla dikkat çekiyor

İç mekanda yapılan iyileştirmeler, daha yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı ve ergonomik tasarım yenilikleri ile sınırlı değil. Yeni koltuklar, genişletilmiş torpido gözü, elektrikli el freni ve kablosuz şarj pedi gibi özellikler, Juke'u daha fonksiyonel bir hale getiriyor.2024 Nissan Juke geldi! Fiyatıyla dikkat çekiyor

Dış Tasarımda Zarif Güncellemeler

Dış tasarımda, Nissan Juke'un ikonik çizgileri korunurken, yenilenen renk paleti ve 19 inçe kadar büyüyen yeni jant seçenekleri ile tazelik kazanıyor. Özellikle, uzun zamandır beklenen sarı renk seçeneği, Juke'un enerjik karakterini vurguluyor. N-Sport versiyonu ise, siyah ve sarı renklerin kontrastı ile sportif bir görünüm sunuyor.2024 Nissan Juke geldi! Fiyatıyla dikkat çekiyor

Güçlü ve Verimli Motor Seçenekleri

2024 Nissan Juke, performans ve verimlilik açısından da güncelleniyor. Turboşarjlı 1,0 litrelik benzinli motor, 115 bg güç ve 200 Nm tork sunarken, Juke Hybrid versiyonu, 1,6 litrelik motoru ve elektrik motoru kombinasyonu ile daha yüksek verimlilik ve performans vaat ediyor.2024 Nissan Juke geldi! Fiyatıyla dikkat çekiyor

Fiyatı Ne Olacak?

Nissan Juke, yaklaşık olarak 2 milyon TL civarı bir fiyatla piyasaya sürülecek olup, önümüzdeki aylarda Türkiye yollarında olması bekleniyor.2024 Nissan Juke geldi! Fiyatıyla dikkat çekiyor

# teknoloji, elektrik

22 Şub 2024 - 12:37 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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