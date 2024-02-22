- Asayiş

Trafik kazası sonucu otomobil alev aldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu bölümünde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarparak alev aldı. İstanbul istikametinde ilerleyen Cem B. yönetimindeki 06 DDY 768 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köroğlu Rampaları mevkisinde bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı.

Anadolu Ajansı
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Trafik kazası sonucu otomobil alev aldı
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Kazasız Belasız Ama Yangınlı Bir Olay

Kaza, herhangi bir yaralanmaya yol açmadı ancak çarpmanın şiddetiyle otomobil alev aldı. Olayın haber verilmesi üzerine, bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Profesyonel müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Trafik kazası sonucu otomobil alev aldı

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürerek olası bir facianın önüne geçti. Olay, Anadolu Otoyolu'nda trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Kazanın ardından trafik akışı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede normale döndü.
# otomobil, kaza, trafik

22 Şub 2024 - 12:43 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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