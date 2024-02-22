Beyin kanaması geçiren Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in hastane süreci ve diziye dönüş tarihi...

Sağlık Durumu Nasıl? Usta Oyuncunun Son Durumu

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Abdullah karakterine hayat veren değerli sanatçı Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonucu herkesi derinden etkiledi. 61 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yaşadığı bu ciddi sağlık sorunu nedeniyle iki kez ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. Uzun bir süre hastanede kalan Tanrıöğen'in durumu, hayranları ve yakın çevresi tarafından yakından takip ediliyor.

Hastaneden Taburcu Oluyor mu?

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında merakla beklenen haber, televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı. Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Tanrıöğen yaklaşık dört haftadır hastanede tedavi görüyor ve ziyaret yasağı devam ediyor. Tedavisine hastanede devam edilen usta oyuncunun, doktorlarının vereceği kararlara göre hareket edileceği ve iyileşme sürecinin yakından izleneceği belirtildi.

Diziye Dönüş Tarihi Belirlendi mi?

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri Abdullah'ı canlandıran Settar Tanrıöğen'in sete dönüşü büyük bir merak konusu. Sağlık durumu hakkında gelen son güncellemelere göre, Tanrıöğen'in dizi setine dönüşü henüz kesinleşmiş değil. Ancak, iki hafta daha tedavisine odaklanacak olan Tanrıöğen'in ardından doktorlarının tavsiyeleri doğrultusunda sete geri dönüp dönmeyeceği değerlendirilecek. Oyuncunun sağlık durumu, dizi ekibi ve hayranları tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle takip ediliyor.

Hayranlarından Destek Mesajları Yağdı

Settar Tanrıöğen'in yaşadığı sağlık sorunları ve tedavi süreci boyunca, hayranlarından gelen destek mesajları dikkat çekiyor. Sosyal medyada, Tanrıöğen için iyi dileklerini paylaşan binlerce kişi, sevdikleri oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşarak ekranlara dönmesini bekliyor. Bu süreçte, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin diğer oyuncuları ve prodüksiyon ekibi de Tanrıöğen'e desteklerini sürdürüyor.