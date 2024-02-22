Barselona'nın ve Brezilya’nın yıldızıydı tecavüzden dört buçuk yıl hapis cezası aldı!

Eski Barselona ve Brezilya milli takım oyuncusu, bir gece kulübünde tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Olay, 31 Aralık 2022'de Barselona'da gerçekleşti. Futbolcu, Ocak 2023'te tutuklandı ve suçlamaları reddetti. Ancak İspanyol mahkemeleri, dört buçuk yıl hapis cezasına hükmetti.

Tutuklama ve mahkeme süreci

Yıldız futbolcu, 2023'ün başlarında tutuklandıktan sonra, savunma ve iddia makamları arasında yoğun bir hukuki mücadele başladı. Savcılık, futbolcuya dokuz yıl hapis cezası talep etti. Mahkeme süreci boyunca, futbolcunun ifadesi birkaç kez değişti. İlk başta kadını tanımadığını iddia eden futbolcu, daha sonra rızaya dayalı bir ilişki olduğunu öne sürdü.

Hapis cezası ve mağdura tazminat

İspanya'daki mahkeme, futbolcunun dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, mağdura 150.000 € tazminat ödemesine hükmetti. futbolcunun avukatları, kararı temyiz edeceklerini belirtti.

Gece kulübünde yaşananlar

Savcıların iddiasına göre, futbolcu ve bir arkadaşı, gece kulübünde üç genç kadına şampanya aldı. Daha sonra, futbolcunun bir kadını tuvalete zorla götürdüğü ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

"Yalnızca evet evettir"

Tecavüz davası, İspanya'da "Yalnızca Evet Evettir" yasasının önemini ve toplumsal cinsiyet adaleti konusundaki farkındalığı artırdı. Toplum, tecavüz mağdurlarına yönelik destek ve adalet talebini güçlendirdi.

Futbol kariyerinin sonu mu?

Dani Alves, futbol kariyerinde önemli başarılar elde etmiş bir oyuncu. Barcelona ve Brezilya milli takımıyla birçok şampiyonluk yaşadı. Ancak bu olay, kariyerini ve itibarını ciddi şekilde etkiledi.

Hukuki süreç ve toplumsal etki

Dani Alves'in hapis cezası ve mahkemenin kararı, futbol dünyasında ve toplumda geniş yankı buldu. Bu dava, cinsel suçlar konusunda adaletin sağlanması ve mağdurların seslerinin duyulması açısından önemli bir örnek teşkil etti.