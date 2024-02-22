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Islak telefon nasıl kurtarılır? Apple, pirinç yerine kullanılması gereken yöntemleri açıkladı!

Apple, iPhone'unuz suya maruz kaldığında pirinç yönteminden kaçınmanızı öneriyor. Güvenli kurutma yöntemleri ve su hasarını giderme ipuçları için rehberimizi keşfedin.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Islak telefon nasıl kurtarılır? Apple, pirinç yerine kullanılması gereken yöntemleri açıkladı! mask
Islak telefon nasıl kurtarılır? Apple, pirinç yerine kullanılması gereken yöntemleri açıkladı!
Islak telefon nasıl kurtarılır? Apple, pirinç yerine kullanılması gereken yöntemleri açıkladı!
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Su hasarı, iPhone kullanıcılarının sıkça karşılaştığı sorunlardan biridir. Gerek Türkiye'nin değişken hava koşullarında ıslanan bir telefon, gerekse ev kazaları sonucu suya düşen cihazlar, kullanıcıları çoğu zaman alternatif çözüm yöntemleri arayışına itmektedir.

Islak telefon nasıl kurtarılır? Apple, pirinç yerine kullanılması gereken yöntemleri açıkladı!

Apple’dan uyarı

Ancak, teknoloji devi Apple, bu tür durumlarda yaygın olarak başvurulan bazı yöntemlerin aslında daha fazla hasara yol açabileceği konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Islak telefon nasıl kurtarılır? Apple, pirinç yerine kullanılması gereken yöntemleri açıkladı!

Pirinç yöntemine dikkat!

Birçok iPhone sahibi, suya maruz kalan cihazlarını kurtarmak amacıyla onları pirinç dolu bir kap içerisine koyma yöntemini tercih ediyor. Bu yöntem, pirinç tanelerinin suyu emerek telefonu yeniden işler hale getireceği umuduna dayanıyor. Fakat Apple, bu yöntemin cihazınıza zarar verebilecek "küçük parçacıkların" içeri sızmasına neden olabileceği konusunda açık bir uyarıda bulunuyor. Özellikle "USB-C Konektöründe Sıvı Algılandı" ya da "Şarj Edilemiyor" gibi uyarılar aldığınızda, pirinç yönteminden kaçınmanız gerektiğini vurguluyor.

Islak telefon nasıl kurtarılır? Apple, pirinç yerine kullanılması gereken yöntemleri açıkladı!

Apple'ın önerdiği su hasarı çözümleri

Apple, suya maruz kalan bir iPhone'u kurutmak için güvenli ve etkili yöntemler öneriyor. Bu öneriler arasında, cihazınızdaki tüm kabloları çıkarıp, tamamen kuruyana kadar beklemek yer alıyor. Apple, ayrıca, "Fazla sıvıyı çıkarmak için konektör aşağı bakacak şekilde iPhone'unuza hafifçe vurun" ifadesiyle, suyun dikkatli bir şekilde dışarı atılmasını tavsiye ediyor. En az 30 dakika bekledikten sonra, Lightning veya USB-C kablosuyla şarj etmeyi veya bir aksesuar bağlamayı denemeniz öneriliyor. Eğer uyarı mesajı devam ederse, cihazınızı hava akımı olan kuru bir alanda bir gün kadar bekletmek faydalı olabilir.

Islak telefon nasıl kurtarılır? Apple, pirinç yerine kullanılması gereken yöntemleri açıkladı!

Şarj sorunlarına pratik çözümler

Apple, su hasarından sonra cihazınızın şarj olmaması durumunda, kabloyu adaptörden çıkarıp, adaptörü duvardan çıkararak yeniden bağlamanızı öneriyor. Bu basit işlem, bağlantı sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Ancak, tüm bu adımlara rağmen cihazınız hala şarj olmuyorsa, profesyonel destek almanız gerekebilir.

Islak telefon nasıl kurtarılır? Apple, pirinç yerine kullanılması gereken yöntemleri açıkladı!

 

# destek, teknoloji

22 Şub 2024 - 16:22 - Teknoloji

Mahreç  Osman Aykan

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