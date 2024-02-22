22 Şub 2024 - 21:00- Gündem G:

Ramazan Ayını karşılama rehberi: manevi yenilenme zamanı

Ramazan ayı yaklaşıyor; ruhsal hazırlığınız tam mı? Oruç, dua ve Kur'an'ın faziletleriyle dolu bu kutsal ayı en iyi şekilde değerlendirme ipuçları burada. Ramazan'ın manevi derinliğine dalın ve bu ayı tam anlamıyla yaşayın.

Esra Perçin
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Ramazan Ayını karşılama rehberi: manevi yenilenme zamanı mask
Ramazan Ayını karşılama rehberi: manevi yenilenme zamanı
Ramazan Ayını karşılama rehberi: manevi yenilenme zamanı
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Hazır mısınız? Ramazan yaklaşıyor!

Bir yıl daha geçti ve işte yine Ramazan ayının eşiğindeyiz. Geçen yıl bu kutsal ayı uğurlarken, Allah'tan günahlarımızı affetmesini dilemiş ve bir daha asla o günahlara dönmemeye kendimize söz vermiştik. Ne yazık ki, birçoğumuz bu sözümüzde duramadık ve Ramazan'dan sonra eski alışkanlıklarımıza geri döndük.

Ramazan Ayını karşılama rehberi: manevi yenilenme zamanı

Allah'ın sonsuz merhameti sayesinde, bu yılki Ramazan'ı karşılayacak ve O'na tövbe edecek bir şans daha verildi bize. Geçen Ramazan aramızda olan ancak şimdi toprağın altında yatan kaç aile üyesi, arkadaş, sınıf arkadaşı ve iş arkadaşımız var? Gelin, bu Ramazan'ı ciddiyetle karşılamaya hazırlanalım çünkü bunun ardından başka bir Ramazan göreceğimizi bilemeyiz!Ramazan Ayını karşılama rehberi: manevi yenilenme zamanı

Ramazan Ayının Benzersiz Faziletleri

Ramazan ayı, kendisiyle ilgili belirtilen özel faziletler nedeniyle eşsiz bir aydır. Bu faziletlerden bazıları şunlar. Oruç Ayı: Allah şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç sizlere de farz kılındı ki takvalı olasınız."

Kur'an'ın İndirildiği Ay

Allah şöyle buyurmuştur: "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğruyu ve yanlışı ayırt edici açık deliller olarak Kur'an'ın indirildiği aydır." Bin Aydan Daha Hayırlı Bir Gece: Allah şöyle buyurmuştur: "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır."Ramazan Ayını karşılama rehberi: manevi yenilenme zamanı

Affın bereketin bolluğun Ayı

Peygamber (SAV) şöyle demiştir: "Kim Ramazan gecelerini imanla ve hesap umuduyla ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır."

Sadakanın Ayı: Peygamber (SAV) şöyle demiştir: "Ramazan'da verilen sadaka, en hayırlı sadakadır."

Cennet Kapılarının Açıldığı, Cehennem Kapılarının Kapandığı ve Şeytanların Zincirlendiği Ay: Peygamber (SAV) şöyle demiştir: "Mübarek bir ay size geldi. Bu ayda oruç tutmak sizin üzerinize farzdır. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlenir."Ramazan Ayını karşılama rehberi: manevi yenilenme zamanı

Ramazan'ı İhmalin Tehlikeleri

Bugün İslam'a nispet eden birçok kişi arasında yaygın hale gelen tehlikeli bir durum, Ramazan ayını ve bu ayda oruç tutma yükümlülüğünü ihmal etmektir. Ramazan'da geçerli bir mazereti olmaksızın orucunu bozan kişi, büyük bir günah işlemiş olur. Peki ya baştan oruç tutmayan kişi? Peygamber (SAV), bir rüyasını anlatırken şöyle demiştir: "...sonra ben bir dağdaydım ve yüksek sesler duydum. 'Bu sesler nedir?' diye sordum. Onlar, 'Cehennem halkının iniltileri' dediler..."

Ramazan'ı ihmal etmeyelim ve bu ayı, güçlü bir kararlılıkla, oruç tutarak, namaz kılarak ve çeşitli ibadet türleriyle karşılayalım. Allah'a sürekli tövbe ederek bu ayı en iyi şekilde değerlendirelim.

# aile

22 Şub 2024 - 21:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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