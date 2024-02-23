İlhan Durak özel eğitimde yeni bir sayfa açacak

MHP’li İlhan Durak’tan Bolu'da eğitim devrimi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Özel İz Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, özel eğitim öğretmenleri ve personelle bir araya geldi. Yerel Seçimler öncesinde eğitim alanında yapmayı planladığı yenilikçi projeleri tanıttı. Durak, eğitimde işbirliğinin önemine vurgu yaparak, toplumun her bireyi için özel çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Eğitime duyarlı bir yaklaşım ve işbirliği

Durak, eğitime ve özellikle özel eğitime büyük bir duyarlılıkla yaklaştığını, eşinin de öğretmen olması nedeniyle bu alana özel bir önem verdiğini ifade etti. Bolu'da özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler ve aileleri için hazırlanan özel projelerle, eğitim alanında önemli adımlar atacaklarını söyledi. Bu projelerle ilgili kadrolarını da özenle kurduklarını belirten Durak, toplumun her kesimine yönelik eğitim projeleri geliştireceklerini dile getirdi.

Muharrem Demirel ile güç birliği

Durak, eğitim alanında Bolu'nun duayen ismi Muharrem Demirel ile işbirliği yapacaklarını açıkladı. "Muharrem hocamız bize fener olacak," diyerek, eğitim, özel eğitim ve spor alanlarında özel projeler geliştireceklerini belirtti. Bu projelerle Bolu'da eğitim kalitesini artırmayı ve özel eğitim alanında önemli iyileştirmeler yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yenilikçi eğitim projeleri

Durak, okulöncesi ve ilköğretim sürecinde ihtiyaç duyulan okullara eğitsel oyuncak, araç-gereç ve materyal temini sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, ihtiyaç duyan her okul için kütüphane kurulumu ve kitap desteği sağlayacaklarını, ihtiyaç sahibi öğrenciler için de 'Okula Hazırlık Paketi Projesi'ni hayata geçireceklerini açıkladı. Bu projelerle eğitim alanında önemli bir fark yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

Özel eğitimli bireyler için kapsamlı çalışmalar

Durak, özel eğitimli bireyler için ne gerekiyorsa yapacaklarını ve bu konuda özel eğitim öğretmenleri ve personelle işbirliği içinde olacaklarını ifade etti. Özel eğitim alanında geliştirilecek projelerle, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim kalitesinin artırılmasını ve sosyal entegrasyonunun sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Bolu'da eğitim alanında yeni bir dönem

Durak'ın liderliğindeki eğitim projeleri, Bolu için eğitimde yeni bir dönemi müjdeliyor. Özel eğitime duyulan hassasiyet ve geliştirilecek projelerle, Bolu'nun eğitim alanında önemli bir dönüşüm yaşaması bekleniyor. Durak ve ekibinin eğitim vizyonu, Bolu'da her bireyin kaliteli eğitim almasını ve toplumsal entegrasyonun sağlanmasını hedefliyor, böylece şehrin eğitimdeki yüzünü değiştirmeyi amaçlıyor.