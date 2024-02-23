Turistik Karaelmas Treni ile eşsiz bir yolculuk başlıyor!

Batı Karadeniz'in Cazibesi Trenle Keşfedilecek

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) liderliğinde hayata geçirilen ve bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen Özel Turistik Karaelmas Treni projesi, Ankara'dan Zonguldak'a uzanan 484 km'lik bir rotada, yolcularına benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. 2017'den bu yana planlanan bu proje, bölgenin tarihini, endüstriyel mirasını ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere sunacak.

Kültürel ve Doğal Mirasın Yolculuğu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler ve turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, turistik tren seferlerinin detayları belirlendi. 230 yolcu kapasiteli Özel Turistik Karaelmas Treni, 3 pulman, 1 kuşetli ve 1 yemekli vagonuyla konforlu bir seyahat vaat ediyor. Haftada bir kez Cuma- Pazar günleri arasında gerçekleşecek seferler, 12 Nisan 2024'te başlayacak.

Güzergah Üzerindeki Duraklar ve Ziyaret Noktaları

Bu özel tren turu, Ankara'nın Kalecik bölgesinden başlayarak, Çankırı'nın Tuz Mağaraları, Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesi ve Zonguldak'ın Gökgöl Mağarası gibi önemli turistik noktaları kapsayacak. Güzergah üzerindeki duraklar ve ziyaret edilecek yerler, bir teknik ekip tarafından belirlenerek, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacak.

Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Projenin tanıtımı ve başarılı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 8-9 Mart 2024 tarihlerinde bir info tur düzenlenecek. Bu tura fenomenler, önemli isimler ve basın mensupları davet edilecek. Ayrıca, bölgeyi tanıtmak ve tren turizmini desteklemek amacıyla çeşitli medya ve tanıtım kampanyaları yürütülecek.

Batı Karadeniz Turizmine Katkı ve Beklentiler

Bu proje, Batı Karadeniz bölgesinin turizm çeşitliliğine önemli bir katkı sağlayacak ve bölgenin tanınırlığını artırarak, yeni bir turizm türü olarak tren turizminin gelişimine önemli bir ivme kazandıracak. Tren hattının, bölgeyi ziyaret edenler için unutulmaz bir deneyim sunması ve Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini daha geniş bir kitleye tanıtması bekleniyor.

Bu yenilikçi proje, hem yerli hem de yabancı turistler için Batı Karadeniz'in keşfedilmemiş güzelliklerine yolculuk yapma fırsatı sunarak, bölgenin turistik değerini yeni bir boyuta taşıyacak.