MARKA’nın Bolu’ya jesti…

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı tanıtım filmi ile Bolu'nun eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve çeşitli turizm aktiviteleri keşfedilmeyi bekliyor. Bolu, her mevsim farklı güzellikleriyle sizi bekliyor…

MARKA tarafından çekildi

Bolu'nun doğal harikaları, kültürel ve tarihi mirası, gastronomisi, turizm aktiviteleri ve Bolu'nun turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda artırmayı hedefleyen bu film, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA tarafından çekildi.

Bolu'nun doğal harikaları

Bolu, Türkiye'nin en yeşil ve verimli topraklarına sahip olmasıyla tanınır. Tanıtım filmi, Abant Gölü, Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı gibi doğal güzellikleriyle Bolu'yu ön plana çıkarıyor. Bu alanlar, her mevsim ziyaretçilere farklı ve büyüleyici güzellikler sunuyor. Bolu'nun bu eşsiz doğal güzellikleri, şehri doğa severler için vazgeçilmez bir mekan haline getiriyor.

Kültürel ve tarihi zenginlikler

Bolu'nun zengin tarihi ve kültürel mirası, tanıtım filminde büyük bir özenle işlenmiştir. Osmanlı mimarisinden Selçuklu eserlerine kadar geniş bir yelpazede tarihi dokuya sahip olan Bolu, Anadolu'nun kadim şehirlerinden biridir. Film, bu zengin mirası gözler önüne sererek, izleyicilere Bolu'nun tarihine bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

Gastronomi cenneti bolu

Bolu, zengin bir gastronomi kültürüne sahiptir ve bu, tanıtım filmi aracılığıyla da vurgulanmaktadır. Yöresel lezzetler ve Bolu'nun ünlü mutfak kültürü, filmde yer alan görüntülerle izleyicilere tanıtılıyor. Türkiye'nin aşçılar şehri olarak bilinen Mengen, bu benzersiz mutfak kültürünün merkezlerinden biridir.

Çeşitli turizm aktiviteleri

Bolu, doğa turizmi, kış sporları ve sağlık turizmi gibi birçok farklı turizm aktivitesine ev sahipliği yapıyor. Tanıtım filmi, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kış sporlarından, trekking, kampçılık ve doğa yürüyüşlerine kadar Bolu'nun sunduğu turizm çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Sürdürülebilir turizm vizyonu

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı tanıtım filmi, sürdürülebilir turizm anlayışını destekliyor. Bolu'nun doğal ve kültürel varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulanıyor. Film, bu bilinci yaymayı ve sürdürülebilir turizm pratiklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı tanıtım filmi, Bolu'nun doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve turizm potansiyelini başarılı bir şekilde gözler önüne seriyor. Bolu'yu ziyaret etmek isteyenler için harika bir ön bilgi kaynağı olan bu film, aynı zamanda bölgenin sürdürülebilir turizm hedeflerine de katkıda bulunuyor.