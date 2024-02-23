Karadeniz'de Hamsi stokları tükeniyor balıkçılar sezonu erken kapatıyor!

Karadeniz'de Hamsi Sıkıntısı: Balıkçılar Ne Diyor?

Karadeniz, Türkiye'nin en önemli balıkçılık bölgelerinden biri. Ancak bu sezon, özellikle hamsi avında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu'nun açıklamaları, bölgedeki balıkçılık sektörünün zor durumda olduğunu gösteriyor.

Hamsi Avı Neden Azaldı?

1 Eylül'de başlayan ve 15 Nisan'da sona erecek olan av sezonu, balıkçılar için umut verici başlamıştı. Ancak palamut avının beklenen verimi sağlayamaması ve sonrasında hamsi stoklarının hızla azalması, balıkçıları zor durumda bıraktı. Ahmet Mutlu, hamsiye olan talebin de düşük olduğunu, bu durumun balıkçıları sezonu erken kapatmaya ittiğini belirtiyor.

Piyasada Hamsi Kıtlığı

Mutlu'ya göre, balık hallerine gelen hamsi miktarı, ne piyasayı ne de esnafı tatmin edecek düzeyde. Günümüzde hamsi, 50-100 kasa arasında bir miktarla sınırlı kalıyor. Bu durum, hamsiye olan talebin azalmasına neden oluyor. Ancak istavrit gibi diğer balık türlerine küçük çapta da olsa bir talep var.

Maliyetler Balıkçılığı Zorlaştırıyor

Yüksek mazot fiyatları ve işçilik maliyetleri, balıkçılık sektörünü daha da zor bir hale getiriyor. Bir teknede çalışan 30-35 kişinin maaş ve pay sistemiyle çalıştırılması, maliyetleri artırıyor. Bu durum, balıkçıların sezonu erken kapatmasının başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Gelecek Sezon İçin Umut Var mı?

Ahmet Mutlu, gelecek sezonlar için umutlu konuşmuyor. Balık stoklarının azalması ve iklimsel değişiklikler, balıkçılık sektörünü etkileyen önemli faktörler. Ancak doğru koşulların oluşması halinde, balık popülasyonlarında iyileşme görülebileceğini belirtiyor.

Hamsi Severlere Önemli Uyarı

Karadeniz'deki hamsi stoklarının azalması ve balıkçıların sezonu erken kapatma ihtimali, hamsi severleri etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde hamsi bulmak zorlaşabilir. Bu durum, hamsi tüketimini seven vatandaşları, mevcut stoklar tükenmeden hamsi tüketmeye teşvik ediyor. Balıkçılık sektöründeki bu zorluklar, sürdürülebilir avcılık ve deniz kaynaklarının korunması konusunda daha fazla farkındalık yaratılmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.