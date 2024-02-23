Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bartın ve Kastamonu 23 Şubat Cuma günü Hava Durumu

Bolu ve Düzce’de hava nasıl olacak?

Batı Karadeniz bölgesinde bugün hava durumu nasıl olacak? Bolu'da sabah saatlerinde puslu bir Havanın hakim olması bekleniyor Bolu'da gün içerisindeki en yüksek sıcaklık ise 14 santigrat derece dolaylarında gerçekleşecek. İl merkezi Bolu'ya en yakın konumda olan Düzce'de ise parçalı bulutlu bir havanın hüküm sürmesi bekleniyor. Düzce'de bugün. En düşük hava sıcaklığı 4 derece en yüksek hava sıcaklığı içe 20 derece olacak.

Karabük ve Zonguldak’ta hava nasıl olacak?

Batı Karadeniz'in en küçük illerinden bir tanesi olan Karabük’te bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İlde gece en düşük sıcaklık 2 derece gündüz, en yüksek sıcaklık ise 15 derece dolaylarında gerçekleşecek. Karabük gibi Zonguldak'ta da parçalı bulutlu bir havanın beklendiği bugün En yüksek hava sıcaklığı 15 En düşük hava sıcaklığı ise 6 derece dolaylarında gerçekleşecek.

Bartın ve Kastamonu’da hava nasıl olacak?

Bartın'da 23 ŞubatCuma günü Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gece en düşük sıcaklık 1 derece gündüz en yüksek sıcaklık ise 18 derece gerçekleşmesi bekleniyor. Kastamonu. 23 Şubat'a yoğun sis altında uyanacak. İlde en düşük gece sıcaklığı 0 derece en yüksek gündüz sıcaklığı ise 14 derece dolaylarında olacak.

23 Şubat Cuma Hava Durumu

Bolu: En düşük 1°C, en yüksek 14°C - Puslu

Düzce: En düşük 4°C, en yüksek 20°C - Parçalı bulutlu

Karabük: En düşük 2°C, en yüksek 15°C - Parçalı bulutlu

Zonguldak: En düşük 6°C, en yüksek 16°C - Parçalı bulutlu

Sakarya: En düşük 5°C, en yüksek 19°C - Parçalı bulutlu

Bartın: En düşük 1°C, en yüksek 18°C - Parçalı bulutlu

Kastamonu: En düşük 0°C, en yüksek 14°C - Sisli

19 - 25 Şubat haftasının son günü Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bartın ve Kastamonu için hava durumu tahminleri. Günlük en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleriyle detaylı hava durumu öngörüleri, planlarınızı şimdiden yapın!