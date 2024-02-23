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Bolu vefat edenler.. 23 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 23 Şubat 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 23 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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FERİDUN ÖZKAYA

Seben İlçesi halkından, Hacer ÖZKAYA’nın eşi, Engin ve Belgin ÖZKAYA’nın babaları, emekli Maliye memuru;

Cenazesi bugün Seben merkez Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Seben merkez mezarlığına defnedilecektir.

SUAT ÇETİN

Merhum İsmail ÇETİN ve Şeref ÇETİN’in oğulları, Sema ÇETİN’in eşi, Simay ve Kubilay ÇETİN’in babaları, İbrahim ÇETİN, Safiye ASLANTÜRK’ün kardeşleri;

Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Borazanlar mahalle mezarlığına defnedilecektir.

 
# emekli

23 Şub 2024 - 09:11 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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