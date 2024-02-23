Bolu vefat edenler.. 23 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

FERİDUN ÖZKAYA
Seben İlçesi halkından, Hacer ÖZKAYA’nın eşi, Engin ve Belgin ÖZKAYA’nın babaları, emekli Maliye memuru;
Cenazesi bugün Seben merkez Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Seben merkez mezarlığına defnedilecektir.
SUAT ÇETİN
Merhum İsmail ÇETİN ve Şeref ÇETİN’in oğulları, Sema ÇETİN’in eşi, Simay ve Kubilay ÇETİN’in babaları, İbrahim ÇETİN, Safiye ASLANTÜRK’ün kardeşleri;
Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Borazanlar mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.