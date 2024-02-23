Yok böyle Pazar yeri!

Modern ve Sürdürülebilir Tasarım

Yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alana sahip olan pazaryeri, modern tasarımı ve sürdürülebilir özellikleriyle dikkat çekiyor. Güneş enerjisi paneliyle kendi enerjisini üretebilen yapı, hem çevreci hem de ekonomik bir çözüm sunuyor. Vali Selçuk Aslan, pazaryerinin şehir için bir bereket kaynağı olacağını ve sürdürülebilir enerji kullanımının önemine dikkat çekti.

Esnaf ve Vatandaş Dostu Yapı

Esnafın ve vatandaşların rahatı düşünülerek inşa edilen Merkez Pazaryeri, geniş ve ferah tezgahlarıyla hizmet veriyor. Başkan Özlü, eski pazaryerinin yerine daha modern ve kullanışlı bir alternatif sunma kararlılığında olduklarını belirtti. Ayrıca, adaletli bir kura sistemiyle yer tahsisi yapıldığını ve tüm esnafın eşit şartlarda hizmet vereceğini vurguladı.

Düzce'ye Değer Katıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, şehrin ihtiyaç duyduğu her alanda yenilikler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Merkez Pazaryeri'nin yanı sıra Hamidiye Pazaryeri'nin de yakında hizmete gireceğini duyurdu. Bu projelerle birlikte Düzce'nin alışveriş ve sosyal yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Açılış töreni, dualar ve kurdele kesimiyle son bulurken, Düzce'nin yeni merkezi, vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı.