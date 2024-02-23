Yok böyle Pazar yeri!

Modern ve Sürdürülebilir Tasarım
Yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alana sahip olan pazaryeri, modern tasarımı ve sürdürülebilir özellikleriyle dikkat çekiyor. Güneş enerjisi paneliyle kendi enerjisini üretebilen yapı, hem çevreci hem de ekonomik bir çözüm sunuyor. Vali Selçuk Aslan, pazaryerinin şehir için bir bereket kaynağı olacağını ve sürdürülebilir enerji kullanımının önemine dikkat çekti.
Esnaf ve Vatandaş Dostu Yapı
Esnafın ve vatandaşların rahatı düşünülerek inşa edilen Merkez Pazaryeri, geniş ve ferah tezgahlarıyla hizmet veriyor. Başkan Özlü, eski pazaryerinin yerine daha modern ve kullanışlı bir alternatif sunma kararlılığında olduklarını belirtti. Ayrıca, adaletli bir kura sistemiyle yer tahsisi yapıldığını ve tüm esnafın eşit şartlarda hizmet vereceğini vurguladı.
Düzce'ye Değer Katıyor
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, şehrin ihtiyaç duyduğu her alanda yenilikler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Merkez Pazaryeri'nin yanı sıra Hamidiye Pazaryeri'nin de yakında hizmete gireceğini duyurdu. Bu projelerle birlikte Düzce'nin alışveriş ve sosyal yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.
Açılış töreni, dualar ve kurdele kesimiyle son bulurken, Düzce'nin yeni merkezi, vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.