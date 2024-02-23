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Yok böyle Pazar yeri!

Düzce Belediyesi'nin son dönemdeki en büyük projelerinden biri olan Merkez Pazaryeri, görkemli bir açılışla hizmete girdi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün liderliğinde, şehrin çehresini değiştirecek bu modern pazaryeri, bölgenin en büyük alışveriş ve sosyal buluşma noktası olma özelliğini taşıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Yok böyle Pazar yeri!
Yok böyle Pazar yeri!
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Modern ve Sürdürülebilir Tasarım

Yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alana sahip olan pazaryeri, modern tasarımı ve sürdürülebilir özellikleriyle dikkat çekiyor. Güneş enerjisi paneliyle kendi enerjisini üretebilen yapı, hem çevreci hem de ekonomik bir çözüm sunuyor. Vali Selçuk Aslan, pazaryerinin şehir için bir bereket kaynağı olacağını ve sürdürülebilir enerji kullanımının önemine dikkat çekti.

Yok böyle Pazar yeri!

Esnaf ve Vatandaş Dostu Yapı

Esnafın ve vatandaşların rahatı düşünülerek inşa edilen Merkez Pazaryeri, geniş ve ferah tezgahlarıyla hizmet veriyor. Başkan Özlü, eski pazaryerinin yerine daha modern ve kullanışlı bir alternatif sunma kararlılığında olduklarını belirtti. Ayrıca, adaletli bir kura sistemiyle yer tahsisi yapıldığını ve tüm esnafın eşit şartlarda hizmet vereceğini vurguladı.Yok böyle Pazar yeri!

Düzce'ye Değer Katıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, şehrin ihtiyaç duyduğu her alanda yenilikler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Merkez Pazaryeri'nin yanı sıra Hamidiye Pazaryeri'nin de yakında hizmete gireceğini duyurdu. Bu projelerle birlikte Düzce'nin alışveriş ve sosyal yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Açılış töreni, dualar ve kurdele kesimiyle son bulurken, Düzce'nin yeni merkezi, vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı.

# düzce, başkan, belediye

23 Şub 2024 - 09:26 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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