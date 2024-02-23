Uyuşturucu operasyonu! Genç satıcı tutuklandı

Kapsamlı Operasyon ve Tutuklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesi ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu, 23 yaşındaki E.A. adlı şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan operasyon düzenlendi. Şüphelinin 12 ayrı suç kaydı bulunuyor. Yapılan detaylı aramalarda, şüphelinin üzerinde ve ikametinde toplamda 3.7 gram bonzai ve 1.3 gram metamfetamin olmak üzere uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele, polis ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam ediyor. Bu operasyon, bölgede uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen geniş çaplı çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor. E.A.'nın tutuklanması, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca, şüpheliden uyuşturucu satın alan iki kişi hakkında da uyuşturucu kullanma suçundan adli işlemler başlatıldı.

Toplumun Güvenliği İçin Sürdürülen Mücadele

Düzce'deki bu operasyon, toplumun güvenliğini tehdit eden uyuşturucu sorununa karşı yürütülen mücadelenin bir örneği olarak ön plana çıkıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin kararlı tutumu, uyuşturucu ile mücadelede etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor.