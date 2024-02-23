Organize suç örgütüne darbe

Sözde Kuyumculuk Faaliyetleri

Operasyonlar, örgüt üyelerinin kredi kartı dolandırıcılığı ve paravan şirketler üzerinden POS cihazları ile illegal işlemler yaparak haksız kazanç sağladıklarını ortaya çıkardı. "Kredi kartına takla attırmak" yöntemiyle mağdurları dolandıran çetenin, 14 paravan şirket üzerinden 980 milyon TL işlem hacmi ve 105 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Suç Örgütüne Büyük Darbe

Operasyonda, örgüt elebaşı Ömer Çınar da dahil olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.K., M.C., T.A., ve O.E. tutuklanırken, örgütün elebaşı ve diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı analizler sonucunda, suçtan elde edilen mal varlıklarına el konuldu.

Operasyonun Finansal Sonuçları

Yapılan operasyonlar ve analizler, örgütün devasa bir haksız kazanç elde ettiğini gözler önüne serdi. Elde edilen bulgular, 14 paravan şirket üzerinden yapılan işlemlerin boyutunu ve örgütün finansal ağını ortaya koydu.