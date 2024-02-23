- Ekonomi

Bolu A101Mağazalarında Haftanın Fırsatları: Tefal ve daha fazlasında büyük indirimler!

A101 Bolu Marketlerinde 22 - 29 Şubat tarihleri arasında mutfak gereçlerinde sunduğu çılgın indirimlerle tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Tefal'den WMF'e, Fissler'den Korkmaz'a kadar pek çok markanın ürünleri, kaçırılmayacak fiyatlarla sunuluyor. İşte detaylar:

Doğukan Demirci
Doğukan Demirci Tüm Haberleri
Bolu A101Mağazalarında Haftanın Fırsatları: Tefal ve daha fazlasında büyük indirimler! mask
Bolu A101Mağazalarında Haftanın Fırsatları: Tefal ve daha fazlasında büyük indirimler!
Bolu A101Mağazalarında Haftanın Fırsatları: Tefal ve daha fazlasında büyük indirimler!
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TV’ler, Cep telefonları

Axen 55'' Ultra HD 4K Tizen Smart TV 13.999 TL

Samsung Z Fold 5 256 GB Cep Telefonu 56.999 TL

Lenovo Tab M10 Plus 10.61'' Tablet 6.999 TL

Xiaomi 12T 256 GB Cep Telefonu 22.499 TL

Samsung Galaxy S23 128 GB Cep Telefonu 20.999 TL

Realme Band 2 Akıllı Bileklik 649 TL

Bolu A101Mağazalarında Haftanın Fırsatları: Tefal ve daha fazlasında büyük indirimler!

Küçük ev ve mutfak aletleri

Samsung Mikrodalga 2.699 TL

Homend Stand Mikser 2.399 TL

Roborock Dikey Şarjlı Süpürge 16.999 TL

Homend Royaltea Konuşan Çay Makinesi 1.999 TL

Arnica Blender Set 999 TL

Homend Biberon Isıtıcı 399 TL

Tefal Kazanlı Ütü 4.999 TL

Bolu A101Mağazalarında Haftanın Fırsatları: Tefal ve daha fazlasında büyük indirimler!

Tencereler, tavalar ve mutfak gereçleri

WMF Function Tencere Seti 15 Parça 17.499 TL

Fissler Intensa Tencere Seti 5 Parça 15.999 TL

Tefal Mutfak Seti 13 Parça 6.299 TL

Tefal Aroma Tava 1.999 TL

Tefal Neo Düdüklü Tencere Seti 4.999 TL

Tefal Wok Tava 799 TL

Nehir Çatal Kaşık Takımı 30 Parça 999 TL

Korkmaz Mini Çaydanlık 699 TL

Bolu A101Mağazalarında Haftanın Fırsatları: Tefal ve daha fazlasında büyük indirimler!

Salomon Erkek Ayakkabı 2.399 TL

Salomon Kadın Ayakkabı 2.399 TL

Skechers Erkek Ayakkabı 2.499 TL

Stanley Taşınabilir Kamp Buzluğu 3.599 TL

Stanley Klasik Model Termos 1.899 TL

Stanley Kaşıklı Yemek termosu 1.099 TL

Stanley Pipetli Termos Bardak 1.599 TL

Stanley Termos Bardak 999 TL

Bolu A101Mağazalarında Haftanın Fırsatları: Tefal ve daha fazlasında büyük indirimler!

Mabilya çeşitleri

Tiamob Harezmi 6 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.099 TL

Tiamob 2 Kapak 8 Raf Çok Amaçlı Dolap 1.249 TL

Evdemo Buse Nubuk Koltuk Takımı 3+1 12.999 TL

Tiamob Sade TV Ünitesi 1.049 TL

Bolu A101Mağazalarında Haftanın Fırsatları: Tefal ve daha fazlasında büyük indirimler!

Bu indirimlerle mutfaklarınızı yenileme fırsatını kaçırmayın. A101, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. A101'de bu hafta mutfak gereçlerinde büyük indirim! Tefal, WMF ve daha fazlası şok fiyatlarla!

A101, 22 - 29 Şubat tarihleri arasında mutfak gereçlerinde büyük indirimler sunuyor. Tefal, WMF, Fissler ve Korkmaz gibi markaların ürünleri şok fiyatlarla sizleri bekliyor. Mutfaklarınızı yenilemek için bu fırsatı kaçırmayın!

23 Şub 2024 - 09:50 Bolu- Ekonomi

Mahreç  Doğukan Demirci

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