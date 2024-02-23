Bolu A101Mağazalarında Haftanın Fırsatları: Tefal ve daha fazlasında büyük indirimler!

TV’ler, Cep telefonları
Axen 55'' Ultra HD 4K Tizen Smart TV 13.999 TL
Samsung Z Fold 5 256 GB Cep Telefonu 56.999 TL
Lenovo Tab M10 Plus 10.61'' Tablet 6.999 TL
Xiaomi 12T 256 GB Cep Telefonu 22.499 TL
Samsung Galaxy S23 128 GB Cep Telefonu 20.999 TL
Realme Band 2 Akıllı Bileklik 649 TL
Küçük ev ve mutfak aletleri
Samsung Mikrodalga 2.699 TL
Homend Stand Mikser 2.399 TL
Roborock Dikey Şarjlı Süpürge 16.999 TL
Homend Royaltea Konuşan Çay Makinesi 1.999 TL
Arnica Blender Set 999 TL
Homend Biberon Isıtıcı 399 TL
Tefal Kazanlı Ütü 4.999 TL
Tencereler, tavalar ve mutfak gereçleri
WMF Function Tencere Seti 15 Parça 17.499 TL
Fissler Intensa Tencere Seti 5 Parça 15.999 TL
Tefal Mutfak Seti 13 Parça 6.299 TL
Tefal Aroma Tava 1.999 TL
Tefal Neo Düdüklü Tencere Seti 4.999 TL
Tefal Wok Tava 799 TL
Nehir Çatal Kaşık Takımı 30 Parça 999 TL
Korkmaz Mini Çaydanlık 699 TL
Salomon Erkek Ayakkabı 2.399 TL
Salomon Kadın Ayakkabı 2.399 TL
Skechers Erkek Ayakkabı 2.499 TL
Stanley Taşınabilir Kamp Buzluğu 3.599 TL
Stanley Klasik Model Termos 1.899 TL
Stanley Kaşıklı Yemek termosu 1.099 TL
Stanley Pipetli Termos Bardak 1.599 TL
Stanley Termos Bardak 999 TL
Mabilya çeşitleri
Tiamob Harezmi 6 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.099 TL
Tiamob 2 Kapak 8 Raf Çok Amaçlı Dolap 1.249 TL
Evdemo Buse Nubuk Koltuk Takımı 3+1 12.999 TL
Tiamob Sade TV Ünitesi 1.049 TL
Bu indirimlerle mutfaklarınızı yenileme fırsatını kaçırmayın. A101, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. A101'de bu hafta mutfak gereçlerinde büyük indirim! Tefal, WMF ve daha fazlası şok fiyatlarla!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.