Bolu A101Mağazalarında Haftanın Fırsatları: Tefal ve daha fazlasında büyük indirimler!

TV’ler, Cep telefonları

Axen 55'' Ultra HD 4K Tizen Smart TV 13.999 TL

Samsung Z Fold 5 256 GB Cep Telefonu 56.999 TL

Lenovo Tab M10 Plus 10.61'' Tablet 6.999 TL

Xiaomi 12T 256 GB Cep Telefonu 22.499 TL

Samsung Galaxy S23 128 GB Cep Telefonu 20.999 TL

Realme Band 2 Akıllı Bileklik 649 TL

Küçük ev ve mutfak aletleri

Samsung Mikrodalga 2.699 TL

Homend Stand Mikser 2.399 TL

Roborock Dikey Şarjlı Süpürge 16.999 TL

Homend Royaltea Konuşan Çay Makinesi 1.999 TL

Arnica Blender Set 999 TL

Homend Biberon Isıtıcı 399 TL

Tefal Kazanlı Ütü 4.999 TL

Tencereler, tavalar ve mutfak gereçleri

WMF Function Tencere Seti 15 Parça 17.499 TL

Fissler Intensa Tencere Seti 5 Parça 15.999 TL

Tefal Mutfak Seti 13 Parça 6.299 TL

Tefal Aroma Tava 1.999 TL

Tefal Neo Düdüklü Tencere Seti 4.999 TL

Tefal Wok Tava 799 TL

Nehir Çatal Kaşık Takımı 30 Parça 999 TL

Korkmaz Mini Çaydanlık 699 TL

Salomon Erkek Ayakkabı 2.399 TL

Salomon Kadın Ayakkabı 2.399 TL

Skechers Erkek Ayakkabı 2.499 TL

Stanley Taşınabilir Kamp Buzluğu 3.599 TL

Stanley Klasik Model Termos 1.899 TL

Stanley Kaşıklı Yemek termosu 1.099 TL

Stanley Pipetli Termos Bardak 1.599 TL

Stanley Termos Bardak 999 TL

Mabilya çeşitleri

Tiamob Harezmi 6 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.099 TL

Tiamob 2 Kapak 8 Raf Çok Amaçlı Dolap 1.249 TL

Evdemo Buse Nubuk Koltuk Takımı 3+1 12.999 TL

Tiamob Sade TV Ünitesi 1.049 TL

Bu indirimlerle mutfaklarınızı yenileme fırsatını kaçırmayın. A101, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. A101'de bu hafta mutfak gereçlerinde büyük indirim! Tefal, WMF ve daha fazlası şok fiyatlarla!

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