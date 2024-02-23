Apartmandan alevler yükseldi! Korku dolu anlar yaşandı

Korku Dolu Anlar: Alaplı'da Yangın Paniği
Alaplı'nın huzurlu mahallesi Yeni Siteler, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir olaya sahne oldu. Apartman sakinlerinin karton depoladığı merdiven boşluğunda çıkan yangın, bölgeyi alarma geçirdi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, apartman sakinlerini tedirgin etti. İlk müdahaleyi apartman sakinleri yapmaya çalışsa da, alevlerin hızla yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
İtfaiye Ekiplerinden Hızlı Müdahale
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Profesyonel müdahale, olası bir facianın önüne geçti. Yangın sonucunda apartmanın posta kutuları kullanılamaz hale geldi. Olay, apartman çevresinde toplanan meraklı gözler tarafından yakından izlendi.
Vatandaşlar Tedirgin, Şikayet Yok
Yangın sonrası apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar, yaşananlar karşısında tedirginliklerini dile getirdi. Ancak, herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma olmaması, büyük bir teselli kaynağı oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.