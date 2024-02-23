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Apartmandan alevler yükseldi! Korku dolu anlar yaşandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Yeni Siteler Mahallesi'nde yaşanan yangın felaketi, bölge sakinlerini derinden etkiledi. Bir apartmanın zemin katında meydana gelen yangın, korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, olay yerindeki vatandaşlar durumu endişeyle takip etti.

İhlas Haber Ajansı
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Apartmandan alevler yükseldi! Korku dolu anlar yaşandı mask
Apartmandan alevler yükseldi! Korku dolu anlar yaşandı
Apartmandan alevler yükseldi! Korku dolu anlar yaşandı
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Korku Dolu Anlar: Alaplı'da Yangın Paniği

Alaplı'nın huzurlu mahallesi Yeni Siteler, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir olaya sahne oldu. Apartman sakinlerinin karton depoladığı merdiven boşluğunda çıkan yangın, bölgeyi alarma geçirdi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, apartman sakinlerini tedirgin etti. İlk müdahaleyi apartman sakinleri yapmaya çalışsa da, alevlerin hızla yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Apartmandan alevler yükseldi! Korku dolu anlar yaşandı

İtfaiye Ekiplerinden Hızlı Müdahale

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Profesyonel müdahale, olası bir facianın önüne geçti. Yangın sonucunda apartmanın posta kutuları kullanılamaz hale geldi. Olay, apartman çevresinde toplanan meraklı gözler tarafından yakından izlendi.

Apartmandan alevler yükseldi! Korku dolu anlar yaşandı

Vatandaşlar Tedirgin, Şikayet Yok

Yangın sonrası apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar, yaşananlar karşısında tedirginliklerini dile getirdi. Ancak, herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma olmaması, büyük bir teselli kaynağı oldu.Apartmandan alevler yükseldi! Korku dolu anlar yaşandı

23 Şub 2024 - 09:56 Zonguldak/ Alapli- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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