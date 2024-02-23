Mengen Belediyesinin beceriksizlik sınavı:Altyapı ve turizmdeki gerileme ile nasıl başa çıkılır?

Mengen, gastronomi alanında dünya çapında bir üne sahipken, son yıllarda yaşanan altyapı ve turizmdeki gerileme ile gündemde. CHP'li Belediye Başkanı Turhan Bulut'un yönetiminde, Mengen'in temel belediyecilik hizmetlerinde ciddi eksiklikler yaşadığı ve ilçenin gelişim potansiyelinin gerisinde kaldığı gözlemleniyor.

Altyapıda Büyük Sıkıntılar

Mengen sakinleri, uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarıyla karşı karşıya. Bozuk yollar, sık yaşanan su kesintileri ve yağışlı dönemlerde suyun bulanık akması, ilçe halkının temel şikayetleri arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı, altyapıdaki ciddi problemleri gözler önüne seriyor.

Turizmdeki Gerilemenin Etkileri

Mengen, turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, sosyal alanların yetersizliği ve turist çekecek cazibe merkezlerinin eksikliği nedeniyle ziyaretçi sayısında önemli bir düşüş yaşanıyor. Özellikle, Turhan Bulut döneminde eski popülerliğini yitiren Mengen Aşçılık Festivali, ilçenin turizmdeki gerilemesinin somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Eğitim ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkiler

Mengen'deki Meslek Yüksekokulu öğrencileri, konut sıkıntısı ve sosyal yaşam alanlarının yetersizliği gibi sorunlarla mücadele ediyor. Ulaşım zorlukları, öğrencilerin eğitim ve günlük yaşamlarını olumsuz etkileyerek, ilçenin genel gelişimine zarar veriyor.

Temel Hizmetlerde Yetersizlik

Park bakımı ve çöp toplama gibi temel belediyecilik hizmetlerinde yaşanan yetersizlikler, Mengen'in çevresel estetiğini ve halk sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bakımsız parklar ve çöp sorunları, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini düşürüyor.

Mengen için Yeniden Canlanma Vakti

Mengen'in altyapı, turizm, eğitim ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda yaşadığı sorunlar, daha etkili ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışının önemini ortaya koyuyor. İlçenin yeniden canlanması ve gelişim potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmesi için, mevcut sorunlara kalıcı çözümler bulunması gerekiyor.