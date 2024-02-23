- Asayiş

Kafkametler yük gemisinin mürettebatı için arama kurtarma çabaları devam ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, geçtiğimiz yıl 19 Kasım'da yaşanan ve denizcilik tarihine kara bir leke olarak geçen bir olaya tanıklık etti. Türk bayraklı Kafkametler yük gemisi, fırtınanın şiddetiyle kontrolünü kaybederek askeri mendireğe çarptı ve bu feci kaza sonucu gemi sulara gömüldü. Olayın üzerinden 96 gün geçmesine rağmen, geminin mürettebatından 7 kişinin akıbeti hala belirsizliğini koruyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kafkametler yük gemisinin mürettebatı için arama kurtarma çabaları devam ediyor mask
Kafkametler yük gemisinin mürettebatı için arama kurtarma çabaları devam ediyor
Kafkametler yük gemisinin mürettebatı için arama kurtarma çabaları devam ediyor
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Kayıp Denizcilerin Umudu: Yoğun Arama Kurtarma Operasyonları

Kafkametler'in 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılmasının ardından, gözler kayıp 7 mürettebat üyesine çevrildi. Kayıplar arasında geminin kaptanı Cemal Turan, 3. Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2. Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip bulunuyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve deniz polisi başta olmak üzere birçok kurumun katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları, kayıplara ulaşma umudunu canlı tutuyor.

Kafkametler yük gemisinin mürettebatı için arama kurtarma çabaları devam ediyor

Fırtınanın İkiye Böldüğü Denizler: İki Gemide Yaşananlar

Aynı fırtına, başka bir deniz felaketine daha yol açtı. Kamerun bayrağı taşıyan Pallada isimli kargo gemisi, fırtınanın gücüne dayanamayarak ikiye bölündü ve karaya oturdu. Bu olayın ardından başlatılan söküm çalışmaları da hala devam ediyor, bölgedeki deniz güvenliğini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması için çabalar sürdürülüyor.Kafkametler yük gemisinin mürettebatı için arama kurtarma çabaları devam ediyor
# deniz

23 Şub 2024 - 10:03 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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