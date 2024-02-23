Kafkametler yük gemisinin mürettebatı için arama kurtarma çabaları devam ediyor

Kayıp Denizcilerin Umudu: Yoğun Arama Kurtarma Operasyonları

Kafkametler'in 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılmasının ardından, gözler kayıp 7 mürettebat üyesine çevrildi. Kayıplar arasında geminin kaptanı Cemal Turan, 3. Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2. Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip bulunuyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve deniz polisi başta olmak üzere birçok kurumun katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları, kayıplara ulaşma umudunu canlı tutuyor.

Fırtınanın İkiye Böldüğü Denizler: İki Gemide Yaşananlar

Aynı fırtına, başka bir deniz felaketine daha yol açtı. Kamerun bayrağı taşıyan Pallada isimli kargo gemisi, fırtınanın gücüne dayanamayarak ikiye bölündü ve karaya oturdu. Bu olayın ardından başlatılan söküm çalışmaları da hala devam ediyor, bölgedeki deniz güvenliğini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması için çabalar sürdürülüyor.