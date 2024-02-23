Sağlık sektörüne büyük katkı! 38 sürekli işçi alımı

İŞKUR'dan İş Fırsatları

Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ferhat Sarıçam, alımların İŞKUR aracılığıyla kura yöntemiyle yapılacağını belirtti. Adayların en az ilköğretim mezunu olması gerektiğini vurgulayan Sarıçam, alım yapılacak pozisyonların çeşitliliğine dikkat çekti. Alınacak meslek grupları arasında bilgisayar sistem kurulum bakım onarım, inşaat boyacısı, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi gibi çeşitli alanlar bulunuyor.

Başvuru Süreci ve Tarihler

Adaylar, 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında başvurularını ALO 170, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden veya doğrudan Karabük İŞKUR ofislerine giderek yapabilecekler. Bu süreç, iş arayanlar için benzersiz bir fırsatı temsil ediyor ve Karabük'te istihdamın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Fırsatlar ve Beklentiler

Sağlık Bakanlığı'nın bu alımı, Karabük'te sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve bölgedeki işsizlik oranını düşürme potansiyeline sahip. Ayrıca, KPSS şartı aranmaksızın yapılan bu alımlar, geniş bir aday kitlesine hitap ediyor ve farklı eğitim seviyelerinden insanlara istihdam sağlama fırsatı sunuyor.