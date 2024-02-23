Düzce Üniversitesi'nden büyük başarı: Eylül Arinna Hemiş, Muaythai'de Türkiye üçüncüsü!

Düzce Üniversitesi'nin başarılı sporcularından Eylül Arinna Hemiş, Muaythai alanında ülke genelinde dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Mersin’de Hemiş rüzgarı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024 faaliyet programı kapsamında ve Ünilig organizasyonu altında Mersin'de gerçekleştirilen Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda, 51 kilo kadınlar sıkletinde yarışan Hemiş, rakiplerine karşı gösterdiği üstün performans ile podyumun üçüncü basamağına çıkmayı başardı.

Üstün performans ve büyük başarı

Eylül Arinna Hemiş'in bu başarısı, Düzce Üniversitesi'nin spor alanındaki prestijini daha da artırdı. Üniversitenin sporcularının ulusal düzeyde elde ettiği başarılar, akademik başarılarla birlikte kurumun tanınırlığını ve başarı çıtasını yükseltmekte önemli bir rol oynuyor. Hemiş'in bu başarısı, sadece kendisi için değil, aynı zamanda temsil ettiği üniversite ve bölge için de büyük bir gurur kaynağı oldu.

Türkiye’nin uluslararası potansiyeli

Muaythai, son yıllarda ülkemizde giderek popülerlik kazanan dövüş sanatlarından biri haline geldi. Bu sporda elde edilen başarılar, genç sporculara ilham kaynağı olurken, Türkiye'nin dövüş sanatlarındaki uluslararası rekabetçilik potansiyelini de ortaya koydu.

Muaythai'de Düzce Üniversitesi farkı

Düzce Üniversitesi öğrencisi Eylül Arinna Hemiş'in Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda kazandığı üçüncülük, üniversitenin bu alandaki yetenekleri keşfetme ve geliştirme konusundaki başarısını gözler önüne seriyor.

Geleceğe dönük umutlar ve beklentiler

Eylül Arinna Hemiş'in elde ettiği bu başarılı sonuç, gelecek yarışmalar için de ona ve Düzce Üniversitesi'nin spor takımına büyük bir motivasyon kaynağı oluşturdu. Bu başarının, diğer öğrenci sporcular için de bir ilham kaynağı olması ve daha fazla başarıya yol açması bekleniyor.