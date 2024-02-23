Engelli bireyin asansör çilesi! Bir baba ve oğlunun mücadelesi

Karabük, Köyü Mahallesi'nde yaşayan Nurettin Tümen'in oğlu Ömer Tümen, yaşadığı bedensel ve konuşma engelleri nedeniyle zor bir hayat sürdürüyor. Küçük yaşlarda geçirdiği bir sağlık sorunu sonucu yürüme ve konuşma yetilerini kaybeden 40 yaşındaki Ömer için babası, 20 yıl önce evlerine bir asansör yaptırdı. Bu asansör, Ömer'in dış dünya ile bağını korumasında hayati bir rol oynadı. Ancak, 8 ay önce meydana gelen bir arıza, bu önemli bağlantıyı kesintiye uğrattı.
Asansör Arızası ve Bir Ailenin Çaresizliği
Yıllar boyu sorunsuz bir şekilde kullanılan asansörün arızalanması, Ömer'i adeta evine hapsolmuş bir duruma getirdi. Nurettin Tümen, maddi imkansızlıklar nedeniyle asansörü tamir ettiremediğini belirtiyor. Bu durum, hem baba Nurettin'i hem de oğlu Ömer'i derinden etkiliyor. Nurettin Tümen, dışarı çıktığında oğlunun "Baba nereye gidiyorsun?" sorusuyla karşılaştığında duyduğu üzüntüyü dile getiriyor.
Yardım Çağrısı ve Toplumun Sessizliği
Tümen ailesi, asansörün tamiri için yardım çağrısında bulunsa da, bu çağrılarına şimdiye kadar bir yanıt alamadılar. Nurettin Tümen, asansör için gerekli malzemelerin Sakarya'dan bir firma tarafından gönderildiğini, ancak montaj için gerekli desteği bulamadıklarını ifade ediyor. Bu durum, ailenin yaşadığı çaresizliği daha da artırıyor.
Bir Toplumun Engellilere Destek Olma Sorumluluğu
Ömer Tümen'in hikayesi, toplumun engelli bireylere karşı sorumluluklarını yerine getirme konusundaki eksikliklerini gözler önüne seriyor. Karabük'te yaşanan bu olay, sadece bir ailenin değil, tüm toplumun engelli bireylere yönelik daha duyarlı ve destekleyici bir yaklaşım benimsemesi gerektiğinin altını çiziyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.