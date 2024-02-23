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Büyük tefecilik operasyonu

Karabük'te, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu düzenlenen kapsamlı tefecilik operasyonu, bölgede yasa dışı faaliyetlerle mücadelede önemli bir başarıya imza attı. Yeşil Mahalle'de gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik yapmakla suçlanan bir şüpheli gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Zengin Bir Suç Envanteri: Altından Tapuya Her Şey Ele Geçirildi

Operasyon sırasında şüphelinin evinde yapılan aramalarda, adeta bir suç envanteri ortaya çıkarıldı. Aramalarda, 214 çeyrek altın, 47 gram altın, 20 tam altın ve 2 adet 20 gramlık külçe altın ele geçirildi. Bu değerli bulguların yanı sıra, 5 adet tapu ve 17 farklı kişilere ait senetler de suç delilleri arasında yer aldı. Ayrıca, ikişer adet boş senet, 50 bin TL değerinde çek, 2 bin 650 TL nakit para ve birer adet ortaklık senedi ile İcra Müdürlüğüne ait yazılar da bulundu. Bu bulgular, şüphelinin geniş çaplı illegal faaliyetler yürüttüğünü gözler önüne serdi.

Şüpheli Serbest Bırakıldı

Gözaltına alınan zanlı, yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Bu durum, yasal süreçlerin ve adalet mekanizmasının işleyişi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi.

Karabük'te düzenlenen bu tefecilik operasyonu, bölgedeki yasa dışı finansal faaliyetlere karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak önem taşımaktadır. Güvenlik güçlerinin kararlı adımları ve titiz çalışmaları, suç ve suçlulara karşı etkin bir mücadele stratejisinin uygulandığını göstermektedir.

# karabük, zengin

23 Şub 2024 - 10:27 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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