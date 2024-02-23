Dijital detoksla çocuklarda fiziksel aktivite teşviki

Geleneksel Oyunlarla Çocuklar Harekete Geçiyor

Kastamonu'daki okullar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün fiziki düzenlemeleriyle geleneksel oyun alanlarına dönüştü. "Çatlak patlak", "istop", "çömlek" gibi sevilen oyunlar, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Ayrıca, Kastamonu Üniversitesi işbirliğiyle öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerlerle, geleneksel oyunların nasıl oynanacağı konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Ekran Karşısında Değil, Bahçede Oyun Zamanı

Proje, çocukların dijital cihaz kullanımını azaltmayı, arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi ve fiziksel aktiviteyi artırmayı hedefliyor. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, okul bahçelerinin çocukların sosyalleşmesi ve dijital bağımlılıktan uzak durması için önemli bir alan olduğunu vurguluyor. Gümüş, tüm okullarda geleneksel oyunların yaygınlaştırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor.

Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Dijitalden Uzak Duruyor

Öğrenciler, geleneksel oyunlar sayesinde hem eğleniyor hem de dijital platformlardan uzak duruyor. Şehit Burak Kapucuoğlu İlk ve Ortaokulu'ndan Esma Nur Terlemez ve arkadaşları, okul bahçesinde oynadıkları oyunlarla keyifli vakit geçirdiklerini ifade ediyor.

Bu yenilikçi yaklaşım, çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunurken, geleneksel oyunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.