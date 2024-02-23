Fenerbahçe ile Kasımpaşa 42. Kez karşı karşıya geliyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

Efsanevi rekabet yeniden sahada

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında futbolseverler, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın 42. kez karşı karşıya geleceği mücadeleye tanıklık edecek. Bu tarihi randevu, 19.00'da Ülker Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Fenerbahçe, ligdeki muhteşem performansıyla 67 puanla ikinci sırada yer alırken, Kasımpaşa 39 puanla beşinci sırada kendine yer buldu.

Dominasyon ve direniş

Şimdiye kadar gerçekleşen 41 karşılaşmada Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-lacivertliler, 33 galibiyetle rakibine karşı açık ara bir üstünlük kurarken, mavi-beyazlı Kasımpaşa 4 galibiyetle cevap verebildi. İki takım arasında oynanan maçlarda toplam 141 gol atıldı, bu da maç başına ortalama 3.4 gol demek.

Sezonun ilk yarısı ve iç saha performansı

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık bir galibiyetle ayrıldı. Ayrıca, Fenerbahçe bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda rakip filelere 38 gol gönderirken, sadece bir kez mağlubiyetle tanıştı.

15 Maçlık yenilmezlik serisi ve golcü takım

Fenerbahçe, ligdeki son 15 maçında yenilgi yüzü görmedi ve bu süreçte rakip kalelere 68 gol bıraktı, ligde en golcü takım unvanını elinde tutuyor.

Sarı kart tehlikesi ve hakem kadrosu

Kasımpaşa maçı öncesinde 5 Fenerbahçe oyuncusu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mücadeleyi ise hakem Cihan Aydın yönetecek, yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.

Farklı skorlar ve tarihi zaferler

İki takım arasındaki rekabette en dikkat çekici skorlar, Fenerbahçe'nin lehine sonuçlanan maçlarda gerçekleşti. Özellikle 6-0, 5-1 ve 6-2'lik skorlar, sarı-lacivertlilerin hücum gücünü gözler önüne seriyor.