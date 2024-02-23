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Fenerbahçe ile Kasımpaşa 42. Kez karşı karşıya geliyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 42. kez karşı karşıya geliyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki bu heyecan dolu maç, 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerin iç saha performansı, golcü kimliği ve 15 maçlık yenilmezlik serisi, mücadelenin önemli noktaları arasında.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe ile Kasımpaşa 42. Kez karşı karşıya geliyor: Tarihi rekabette kim daha üstün? mask
Fenerbahçe ile Kasımpaşa 42. Kez karşı karşıya geliyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?
Fenerbahçe ile Kasımpaşa 42. Kez karşı karşıya geliyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?
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Efsanevi rekabet yeniden sahada

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında futbolseverler, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın 42. kez karşı karşıya geleceği mücadeleye tanıklık edecek. Bu tarihi randevu, 19.00'da Ülker Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Fenerbahçe, ligdeki muhteşem performansıyla 67 puanla ikinci sırada yer alırken, Kasımpaşa 39 puanla beşinci sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 42. Kez karşı karşıya geliyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

Dominasyon ve direniş

Şimdiye kadar gerçekleşen 41 karşılaşmada Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-lacivertliler, 33 galibiyetle rakibine karşı açık ara bir üstünlük kurarken, mavi-beyazlı Kasımpaşa 4 galibiyetle cevap verebildi. İki takım arasında oynanan maçlarda toplam 141 gol atıldı, bu da maç başına ortalama 3.4 gol demek.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 42. Kez karşı karşıya geliyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

Sezonun ilk yarısı ve iç saha performansı

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık bir galibiyetle ayrıldı. Ayrıca, Fenerbahçe bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda rakip filelere 38 gol gönderirken, sadece bir kez mağlubiyetle tanıştı.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 42. Kez karşı karşıya geliyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

15 Maçlık yenilmezlik serisi ve golcü takım

Fenerbahçe, ligdeki son 15 maçında yenilgi yüzü görmedi ve bu süreçte rakip kalelere 68 gol bıraktı, ligde en golcü takım unvanını elinde tutuyor.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 42. Kez karşı karşıya geliyor: Tarihi rekabette kim daha üstün?

Sarı kart tehlikesi ve hakem kadrosu

Kasımpaşa maçı öncesinde 5 Fenerbahçe oyuncusu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mücadeleyi ise hakem Cihan Aydın yönetecek, yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.

Farklı skorlar ve tarihi zaferler

İki takım arasındaki rekabette en dikkat çekici skorlar, Fenerbahçe'nin lehine sonuçlanan maçlarda gerçekleşti. Özellikle 6-0, 5-1 ve 6-2'lik skorlar, sarı-lacivertlilerin hücum gücünü gözler önüne seriyor.

 

 

 

23 Şub 2024 - 10:31 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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