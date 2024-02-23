Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle sanat

Atık Malzemelerden Kültürel Ürünler
İhsangazi Anaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler atık malzemeleri kullanarak çeşitli kültürel figürler yarattı. Bu ürünler, yöresel değerler ve Hitit buğdayı siyez gibi tescilli ürünlerle birleştirilerek sergilendi. Sergi, yöresel mirasın korunması ve çevre bilincinin artırılması açısından önemli bir adım oldu.
Kültürel Etkinliklerle Dil Zenginliği
Proje kapsamında düzenlenen diğer etkinlikler arasında tekerleme ve bilmece atölyesi, taş baskı atölyesi ve yöresel yemeklerin tanıtımı yer aldı. Bu etkinliklerle öğrenciler, Türk kültürünün zenginliğini keşfederken, dil becerilerini de geliştirme şansı buldu.
Toplumun Her Kesiminden Destek
Etkinliklere İhsangazi Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, veliler ve vatandaşlar katıldı. Toplumun her kesiminden gelen bu destek, projenin önemini ve etkisini gösterdi.
Geleceğe Miras
İhsangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, projenin amacının çocuklara kendi kültürlerini, değerlerini öğreterek geleceğe taşımak olduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerle, çocuklar hem kültürel miras konusunda farkındalık kazanıyor hem de eğlenerek öğreniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.