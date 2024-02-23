- Eğitim

Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle sanat

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında, anaokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinlikler büyük ilgi gördü. Proje, öğrencilere dil becerilerini geliştirme ve kültürel mirası tanıma fırsatı sunarken, atık malzemelerden yapılan ürünlerin sergisi izleyicileri büyüledi.

İhlas Haber Ajansı
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Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle sanat mask
Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle sanat
Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle sanat
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Atık Malzemelerden Kültürel Ürünler

İhsangazi Anaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler atık malzemeleri kullanarak çeşitli kültürel figürler yarattı. Bu ürünler, yöresel değerler ve Hitit buğdayı siyez gibi tescilli ürünlerle birleştirilerek sergilendi. Sergi, yöresel mirasın korunması ve çevre bilincinin artırılması açısından önemli bir adım oldu.Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle sanat

Kültürel Etkinliklerle Dil Zenginliği

Proje kapsamında düzenlenen diğer etkinlikler arasında tekerleme ve bilmece atölyesi, taş baskı atölyesi ve yöresel yemeklerin tanıtımı yer aldı. Bu etkinliklerle öğrenciler, Türk kültürünün zenginliğini keşfederken, dil becerilerini de geliştirme şansı buldu.

Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle sanat

Toplumun Her Kesiminden Destek

Etkinliklere İhsangazi Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, veliler ve vatandaşlar katıldı. Toplumun her kesiminden gelen bu destek, projenin önemini ve etkisini gösterdi.Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle sanat

Geleceğe Miras

İhsangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, projenin amacının çocuklara kendi kültürlerini, değerlerini öğreterek geleceğe taşımak olduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerle, çocuklar hem kültürel miras konusunda farkındalık kazanıyor hem de eğlenerek öğreniyor.Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle sanat

# destek, belediye, eğitim

23 Şub 2024 - 10:40 Kastamonu- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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