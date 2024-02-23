Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle sanat

Atık Malzemelerden Kültürel Ürünler

İhsangazi Anaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler atık malzemeleri kullanarak çeşitli kültürel figürler yarattı. Bu ürünler, yöresel değerler ve Hitit buğdayı siyez gibi tescilli ürünlerle birleştirilerek sergilendi. Sergi, yöresel mirasın korunması ve çevre bilincinin artırılması açısından önemli bir adım oldu.

Kültürel Etkinliklerle Dil Zenginliği

Proje kapsamında düzenlenen diğer etkinlikler arasında tekerleme ve bilmece atölyesi, taş baskı atölyesi ve yöresel yemeklerin tanıtımı yer aldı. Bu etkinliklerle öğrenciler, Türk kültürünün zenginliğini keşfederken, dil becerilerini de geliştirme şansı buldu.

Toplumun Her Kesiminden Destek

Etkinliklere İhsangazi Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, veliler ve vatandaşlar katıldı. Toplumun her kesiminden gelen bu destek, projenin önemini ve etkisini gösterdi.

Geleceğe Miras

İhsangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, projenin amacının çocuklara kendi kültürlerini, değerlerini öğreterek geleceğe taşımak olduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerle, çocuklar hem kültürel miras konusunda farkındalık kazanıyor hem de eğlenerek öğreniyor.