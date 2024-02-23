Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, KPSS şartsız 67 personel alımı yapıyor: sağlık sektöründe yeni istihdam fırsatları

Sağlık Bakanlığı, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 67 yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alım, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmaksızın yapılacak.

Çok sayıda işçi statüsünde personel alımı

Açıklamaya göre, alım süreci kura yöntemiyle ve en az ilköğretim mezunu adaylar arasından gerçekleştirilecek. Bu gelişme, Bolu'da sağlık sektöründe istihdam olanaklarının genişletilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Çeşitli Pozisyonlar İçin Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada belirtilen pozisyonlar arasında biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi gibi çeşitli iş kolları bulunuyor. Alınacak personeller, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki birçok farklı alanda görev yapacaklar. Bu çeşitlilik, sağlık sektöründe farklı beceri ve deneyimlere sahip adaylara kapılarını açıyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Adaylar, 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında başvurularını ALO 170, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden veya doğrudan Bolu İŞKUR ofislerine şahsen yaparak gerçekleştirebilecekler. Bu süreç, adayların sağlık sektöründe kariyer yapma fırsatını kolaylaştırıyor ve Bolu'daki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yurt Genelinde Geniş Çaplı Alım

Sağlık Bakanlığı'nın Bolu'daki bu alımının yanı sıra, yurt genelinde de 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımlar, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere planlanıyor ve KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecek. Bu geniş çaplı alım, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacını taşıyor.