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Bolu'da eğitim yatırımları hız kazanıyor: Vali Erkan Kılıç, 60. Yıl Ortaokulu inşaatını denetledi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlanan 60. Yıl Ortaokulu'nun güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi. Bu ziyaret, Bolu'daki eğitim kalitesini artırma çabalarının somut bir örneğini temsil ediyor, öğrencilere modern ve güvenli eğitim ortamları sunma hedefini öne çıkarıyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu'da eğitim yatırımları hız kazanıyor: Vali Erkan Kılıç, 60. Yıl Ortaokulu inşaatını denetledi mask
Bolu'da eğitim yatırımları hız kazanıyor: Vali Erkan Kılıç, 60. Yıl Ortaokulu inşaatını denetledi
Bolu'da eğitim yatırımları hız kazanıyor: Vali Erkan Kılıç, 60. Yıl Ortaokulu inşaatını denetledi
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Bolu'nun eğitim altyapısını güçlendirme adına önemli adımlar atılıyor. Bu çerçevede, Bolu Valisi Erkan Kılıç, yenilenme ve güçlendirme faaliyetleri devam eden 60. Yıl Ortaokulu'nu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Okulun, 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi hedefleniyor, bu da Bolu'daki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bolu'da eğitim yatırımları hız kazanıyor: Vali Erkan Kılıç, 60. Yıl Ortaokulu inşaatını denetledi

Eğitimde Dönüşüm Devam Ediyor

Yıl Ortaokulu'ndaki güçlendirme çalışmaları, Bolu'da eğitim öğretim altyapısının modern standartlara kavuşturulması yolunda atılan adımların bir parçası. Vali Kılıç'ın okul inşaatındaki incelemesi, projenin öneminin altını çiziyor ve çalışmaların hızla ilerlediğini gösteriyor.Bolu'da eğitim yatırımları hız kazanıyor: Vali Erkan Kılıç, 60. Yıl Ortaokulu inşaatını denetledi

Güvenli ve Modern Eğitim Ortamları

Bu projenin odak noktası, öğrencilere daha güvenli ve modern eğitim ortamları sunmak. Güçlendirme çalışmaları sayesinde, okulun fiziksel koşulları iyileştirilerek, öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim alması hedefleniyor. Vali Kılıç, projenin zamanında tamamlanması için gerekli tüm desteğin sağlanacağını belirtti.Bolu'da eğitim yatırımları hız kazanıyor: Vali Erkan Kılıç, 60. Yıl Ortaokulu inşaatını denetledi

Bolu'da Eğitime Tam Destek

Vali Erkan Kılıç'ın ziyareti, Bolu'da eğitime verilen önemin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. 60. Yıl Ortaokulu'ndaki çalışmalar, il genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik geniş çaplı bir çabanın parçası. Bu tür yatırımlar, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için kritik öneme sahip.

# ziyaret, destek, eğitim

23 Şub 2024 - 14:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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