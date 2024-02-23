Kadınların el emeği Gazze'ye ulaştı

Kadınların Ellerinden Gazze'ye Sıcaklık
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün desteklediği bu proje kapsamında, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim alan kadın kursiyerler, Gazze'deki bebekler, çocuklar ve kadınlar için giyim ve temel ihtiyaç malzemeleri üretti. Her ay düzenli olarak 200 adet el emeği göz nuru ürün, Gazze'ye ulaştırılarak saldırılardan etkilenenlerin yüzünü güldürüyor.
Kastamonu'dan Gazze'ye Yardım Eli
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, projenin Gazze'deki mağdur ailelere büyük bir umut kaynağı olduğunu belirtti. Gümüş, "Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi olarak, Gazze'deki mağdur ailelere yönelik giyim üretim atölyemizde ürünler üretmekteyiz. Bu kampanyanın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım üretimlerimiz, Gazze'deki aileler için bir nebze olsun fayda sağlar" dedi. Proje kapsamında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.