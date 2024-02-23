Kadınların el emeği Gazze'ye ulaştı

Kadınların Ellerinden Gazze'ye Sıcaklık

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün desteklediği bu proje kapsamında, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim alan kadın kursiyerler, Gazze'deki bebekler, çocuklar ve kadınlar için giyim ve temel ihtiyaç malzemeleri üretti. Her ay düzenli olarak 200 adet el emeği göz nuru ürün, Gazze'ye ulaştırılarak saldırılardan etkilenenlerin yüzünü güldürüyor.

Kastamonu'dan Gazze'ye Yardım Eli

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, projenin Gazze'deki mağdur ailelere büyük bir umut kaynağı olduğunu belirtti. Gümüş, "Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi olarak, Gazze'deki mağdur ailelere yönelik giyim üretim atölyemizde ürünler üretmekteyiz. Bu kampanyanın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım üretimlerimiz, Gazze'deki aileler için bir nebze olsun fayda sağlar" dedi. Proje kapsamında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.