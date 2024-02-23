- Gündem

Kadınların el emeği Gazze'ye ulaştı

Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM) eğitim gören kadın kursiyerler, Gazze'deki kadın ve çocuklar için ördükleri battaniye ve kışlık giysileri, büyük bir umutla Filistin'e gönderdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kadınların el emeği Gazze'ye ulaştı mask
Kadınların el emeği Gazze'ye ulaştı
Kadınların el emeği Gazze'ye ulaştı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kadınların Ellerinden Gazze'ye Sıcaklık

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün desteklediği bu proje kapsamında, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim alan kadın kursiyerler, Gazze'deki bebekler, çocuklar ve kadınlar için giyim ve temel ihtiyaç malzemeleri üretti. Her ay düzenli olarak 200 adet el emeği göz nuru ürün, Gazze'ye ulaştırılarak saldırılardan etkilenenlerin yüzünü güldürüyor.

Kadınların el emeği Gazze'ye ulaştı

Kastamonu'dan Gazze'ye Yardım Eli

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, projenin Gazze'deki mağdur ailelere büyük bir umut kaynağı olduğunu belirtti. Gümüş, "Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi olarak, Gazze'deki mağdur ailelere yönelik giyim üretim atölyemizde ürünler üretmekteyiz. Bu kampanyanın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım üretimlerimiz, Gazze'deki aileler için bir nebze olsun fayda sağlar" dedi. Proje kapsamında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.Kadınların el emeği Gazze'ye ulaştı
# kastamonu, eğitim, üretim

23 Şub 2024 - 10:49 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL