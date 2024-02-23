Gerede Çayı'nın sessiz çığlığı: Türker Ateş'ten çevre felaketine karşı güçlü çağrı

Türker Ateş'ten Acil Müdahale Çağrısı
Gerede Çayı, yıllardır süregelen çevre felaketiyle mücadele ediyor. Bu durum, CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarla bir kez daha gündeme geldi. Ateş, Gerede Çayı'nın karşı karşıya olduğu tehlikelere ve bu durumun çözümü için atılması gereken adımlara dikkat çekti. Bu yazıda, Ateş'in vurguladığı çevre felaketinin detaylarına ve çözüm önerilerine daha yakından bakacağız.
Gerede Çayı'nda Derinleşen Çevre Krizi
Türker Ateş, Gerede Çayı'nın yaşadığı çevre felaketinin, su kaynaklarının hızla kaybedilmesinin sadece büyük felaketlerle değil, gündelik yaşamda alınmayan önlemlerle de ilgili olduğunu belirtti. Gerede Çayı'nın, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) gerekli arıtma tesislerinin inşa edilmemesi ve evsel atıklar nedeniyle ciddi bir kirlilikle karşı karşıya kaldığını ifade etti.
Yerel Halkın İsyanı ve Çözüm Çağrısı
Ateş, Gerede Çayı'nın durumunun yerel halk arasında büyük bir isyana yol açtığını ve köylülerin, yerel yöneticilerin zenginlerin ve tabakhane sahiplerinin çıkarlarını koruduğunu dile getirdiğini aktardı. Köylüler, sanayi tesislerinin olmasını ancak bunun yanında arıtma tesislerinin de kurulmasını talep ediyor. Ateş, çözümün şirketleri kapatmak veya göstermelik cezalar kesmek değil, gerekli atıksu arıtma tesislerinin hızla inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.
Uzun Vadeli Temizlik ve Sağlık Tehdidi
Ateş, atıksu arıtma tesisinin hizmete girmesi durumunda bile çayın temizlenmesinin yıllar süreceğine dikkat çekti. Bu durumun, sadece Gerede için değil, çayın geçtiği 238 kilometrelik alanda yaşayan herkes için ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Gerede Çayı'nın yavaş yavaş ölümüne göz yumulduğunu ve bu durumun vebalinin iktidar sıralarında olduğunu ifade etti.
Toplumsal Sorumluluk ve Acil Eylem Çağrısı
Türker Ateş, bu çevre felaketinin kaynağının belirlenmesi ve bir an önce durdurulması gerektiğini, bunun herkesin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Köylülerin "Ata toprağımızı terk etmek istemiyoruz" sözlerine dikkat çekerek, kendisinin de bu konuyu TBMM gündemine taşıma sözü verdiğini ifade etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.