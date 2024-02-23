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Nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu düzenlenen büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, İmanlar köyü yol ayrımında yaptıkları operasyonla uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu.

İhlas Haber Ajansı
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Nefes kesen uyuşturucu operasyonu mask
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Uyuşturucu Ticaretine Darbe

Operasyonda, şüphelinin üzerinden ve aracından toplamda 10,7 gram metanfetamin, uyuşturucu kullanımında kullanılan birer adet kapsül hap, aparat ve pürmüz ele geçirildi. Bu bulgular, bölgede uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Şüpheli Serbest Bırakıldı

Gözaltına alınan zanlı, yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Bu durum, uyuşturucu ile mücadelede yargı süreçlerinin de ne kadar önemli olduğunu vurgulamakta. Operasyon, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını ve başarısını göstermesi açısından dikkat çekici.

Toplumun Huzuru İçin Mücadele Devam Ediyor

Karabük'te gerçekleştirilen bu operasyon, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu ticaretine karşı verilen mücadelenin bir parçası. İl Jandarma Komutanlığı, bölgede uyuşturucu ile mücadeleye devam edeceğini ve bu tür operasyonların halkın güvenliği için sürdürüleceğini belirtti. Bu tür başarılı operasyonlar, uyuşturucu ile mücadelenin önemini ve etkinliğini bir kez daha kanıtlıyor.
# karabük, jandarma

23 Şub 2024 - 11:12 Karabük/ Eskipazar- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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