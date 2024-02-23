Sokak hayvanlarına umut oldular: 'Gönüllüyüz Biz' projesi ile gençlerden büyük jest

"Gönüllüyüz Biz" ile sokak hayvanlarına uzanan yardım eli

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Gönüllüyüz Biz" projesi, sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik önemli bir faaliyetle toplumsal duyarlılığı pekiştirdi. Bu özel etkinlik, Kaymakam Mustafa Düzgün, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Cemalettin Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, Gençlik ve Spor personeli Emine Bilge, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi, toplumun her kesiminden büyük ilgi gördü.

Toplumun Her Kesiminden Destek

Etkinlik, toplumun farklı kesimlerinden gelen bireyleri bir araya getirerek, sokak hayvanlarına yönelik geniş bir dayanışma örneği sergiledi. Katılımcılar, sokak hayvanlarını besleyerek onların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik somut adımlar attılar.

Gençler ve Eğitimciler Ön Planda

"Gönüllüyüz Biz" projesi, gençleri ve eğitimcileri sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılmaya teşvik ediyor. Öğrenciler ve öğretmenler, bu etkinlik sayesinde toplumsal duyarlılık ve yardımlaşma ruhunu pekiştirirken, aynı zamanda sokak hayvanlarına yönelik farkındalıklarını da artırdılar.

Yetkililerden Güçlü Mesajlar

Kaymakam Mustafa Düzgün ve diğer yetkililer, bu tür etkinliklerin toplumsal birlikteliği ve duyarlılığı artırdığını, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmaya davet ettiklerini belirttiler. İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Cemalettin Özkan, projenin özellikle gençler arasında gönüllülük kültürünü güçlendirdiğine dikkat çekti.