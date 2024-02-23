- Asayiş

Korkutan trafik kazası! Motokurye ağır yaralı

Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi Caddesi'nde meydana gelen ve nefesleri kesen bir trafik kazası, yerel halkı ve sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 54 yaşındaki İ.Ö. yönetimindeki 67 M 0604 plakalı midibüs ile 24 yaşındaki motokurye B.K.'nin kullandığı 06 DKY 978 plakalı motosikletin çarpışması sonucu korkunç bir olay yaşandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Korkutan trafik kazası! Motokurye ağır yaralı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kazanın Detayları ve İlk Müdahale

İddialara göre, her iki taşıtın da hızla seyrettiği esnada meydana gelen çarpışma, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla izlendi. Olayı görenlerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirmesiyle, kaza yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motokurye B.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis Soruşturması Başladı

Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kazaya karışan sürücülerin ifadelerine başvurulurken, görgü tanıklarının da bilgilerine başvuruldu. Kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme yapılıyor.

Güvenlik Önlemleri ve Trafik Kazaları

Bu kaza, Zonguldak'ta yaşanan trafik kazalarının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, özellikle motokuryelerin trafikte daha dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerine azami derecede uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
# zonguldak, kaza, trafik, polis

23 Şub 2024 - 11:39 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL