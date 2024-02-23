Korkutan trafik kazası! Motokurye ağır yaralı

Kazanın Detayları ve İlk Müdahale

İddialara göre, her iki taşıtın da hızla seyrettiği esnada meydana gelen çarpışma, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla izlendi. Olayı görenlerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirmesiyle, kaza yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motokurye B.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis Soruşturması Başladı

Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kazaya karışan sürücülerin ifadelerine başvurulurken, görgü tanıklarının da bilgilerine başvuruldu. Kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme yapılıyor.

Güvenlik Önlemleri ve Trafik Kazaları

Bu kaza, Zonguldak'ta yaşanan trafik kazalarının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, özellikle motokuryelerin trafikte daha dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerine azami derecede uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.