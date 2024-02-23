Umresini yarıda kesti, maçın başlamasına dakikalar kala yetişti Türkiye Şampiyonu oldu

Gülsena Karakuyulu Ertunç, Eskişehirli bir sporcu ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nin gururu. Beden eğitimi öğretmenliği yaparak gençlere ilham kaynağı olan Karakuyulu, spor alanında da adından söz ettiriyor. Sömestr tatilini fırsat bilerek kutsal topraklara giden Karakuyulu, annesine verdiği sözü tutmak için umre ziyaretine çıktı. Ancak kaderin ona hazırladığı sürprizle, Türkiye'ye dönüş yolculuğu sıradan bir seyahatten çok daha fazlasına dönüştü.

Ani değişiklik, yoğun çaba ve destek

Karakuyulu'nun umre ziyareti sırasında, katılması planlanan turnuvanın tarihi beklenmedik bir şekilde öne çekildi. Bu durum, onu zorlu bir tercihle karşı karşıya bıraktı. Anadolu Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın desteğiyle Karakuyulu, Mekke'den yola çıkarak Türkiye'ye dönüş yapmak zorunda kaldı. İstanbul üzerinden Erzurum'a geçen Karakuyulu, uykusuz ve yorgun bir şekilde şampiyonaya yetişti.

Zorlu koşullara rağmen elde edilen başarı

Yedi saatlik yolculuk ve uykusuzlukla mücadele ederek müsabakaya sadece iki dakika kala salona giren Karakuyulu, normal şartlarda yapılması gereken ısınma hareketlerini ve kahvaltıyı es geçmek zorunda kaldı. Buna rağmen, takımı ile ve bireysel olarak katıldığı iki kategoride de altın madalya kazanarak, olağanüstü bir başarıya imza attı. Bu başarısıyla Karakuyulu, sadece spor alanında değil, azmin ve kararlılığın simgesi olarak da tarihe geçti.

Sakatlıklar ve mücadele

Karakuyulu'nun şampiyonluk yolculuğu kolay olmadı. İsınma yapamamanın ve uygun bir kahvaltı yapamamanın verdiği zorluklarla mücadele etti. Sakatlık riskiyle karşı karşıya kalan sporcu, bu zorlukların üstesinden gelerek kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarı hikayesi, onun sadece fiziksel gücünün değil, aynı zamanda mental dayanıklılığının da bir göstergesi oldu.

İlham veren bir hikaye

Gülsena Karakuyulu Ertunç'un hikayesi, imkansız gibi görünen durumlarda dahi azimle nasıl başarıya ulaşılabileceğinin canlı bir örneği olarak öne çıkıyor. Anadolu Üniversitesi sporcuları arasında özel bir yere sahip olan bu başarı, aynı zamanda takım arkadaşlarına ve genç sporculara ilham kaynağı oluyor.