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Bolu'da camilere yenilikçi dokunuş! Güneş enerjisi ve sıkı temizlik

Bolu Belediyesi, şehrin manevi mekanlarına modern bir soluk getiriyor. Şehir merkezinde bulunan camiler, yenilikçi bir dönüşümle güneş enerji sistemlerine kavuştu. Bu sayede, camilerin enerji ihtiyaçları sürdürülebilir bir kaynaktan karşılanıyor. Aynı zamanda, ibadethanelerin temizliği de artık daha sık yapılacak.

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Bolu'da camilere yenilikçi dokunuş! Güneş enerjisi ve sıkı temizlik mask
Bolu'da camilere yenilikçi dokunuş! Güneş enerjisi ve sıkı temizlik
Bolu'da camilere yenilikçi dokunuş! Güneş enerjisi ve sıkı temizlik
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Güneşin Enerjisiyle Aydınlanan Camiler

Bolu Belediyesi'nin çevre dostu projesi kapsamında, camilerin güneş enerji sistemleri baştan sona yenilendi. Bu yenilik sayesinde, camilerin enerji ihtiyaçları güneşten karşılanarak, hem çevre korunuyor hem de enerji maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanıyor. Güneş enerjisi sistemlerinin yenilenmesiyle, camilerdeki musluklardan 7/24 sıcak su akışı sağlanmış oluyor. Bu, özellikle kış aylarında cemaatin yüzünü güldüren bir gelişme.

Bolu'da camilere yenilikçi dokunuş! Güneş enerjisi ve sıkı temizlik

Daha Temiz Camiler için Sıkı Takip

Tanju Özcan liderliğindeki Bolu Belediyesi, camilerin temizliğine de özel bir önem veriyor. Daha önce ayda bir yapılan rutin temizlikler, artık ayda iki kez gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri, her iki haftada bir camilere giderek, ibadethaneleri baştan aşağı temizliyor ve ibadete hazır hale getiriyor. Bu sıkı temizlik programı, camilerin hem daha hijyenik olmasını sağlıyor hem de cemaatin ibadetlerini daha huzurlu bir ortamda yerine getirmesine olanak tanıyor.

Bolu'da camilere yenilikçi dokunuş! Güneş enerjisi ve sıkı temizlik

Bolu'da Manevi Mekanlara Modern Dokunuş

Bolu Belediyesi'nin bu yenilikçi adımları, şehrin manevi mekanlarını daha fonksiyonel ve çevre dostu hale getiriyor. Güneş enerjisi sistemlerinin yenilenmesi ve temizlik hizmetlerinin artırılması, Bolu'daki camilere modern bir dokunuş katıyor. Bu projeler, aynı zamanda Bolu Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularındaki taahhüdünü de gösteriyor.Bolu'da camilere yenilikçi dokunuş! Güneş enerjisi ve sıkı temizlik

# temizlik, belediye

23 Şub 2024 - 12:47 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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