Bolu'da camilere yenilikçi dokunuş! Güneş enerjisi ve sıkı temizlik

Güneşin Enerjisiyle Aydınlanan Camiler

Bolu Belediyesi'nin çevre dostu projesi kapsamında, camilerin güneş enerji sistemleri baştan sona yenilendi. Bu yenilik sayesinde, camilerin enerji ihtiyaçları güneşten karşılanarak, hem çevre korunuyor hem de enerji maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlanıyor. Güneş enerjisi sistemlerinin yenilenmesiyle, camilerdeki musluklardan 7/24 sıcak su akışı sağlanmış oluyor. Bu, özellikle kış aylarında cemaatin yüzünü güldüren bir gelişme.

Daha Temiz Camiler için Sıkı Takip

Tanju Özcan liderliğindeki Bolu Belediyesi, camilerin temizliğine de özel bir önem veriyor. Daha önce ayda bir yapılan rutin temizlikler, artık ayda iki kez gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri, her iki haftada bir camilere giderek, ibadethaneleri baştan aşağı temizliyor ve ibadete hazır hale getiriyor. Bu sıkı temizlik programı, camilerin hem daha hijyenik olmasını sağlıyor hem de cemaatin ibadetlerini daha huzurlu bir ortamda yerine getirmesine olanak tanıyor.

Bolu'da Manevi Mekanlara Modern Dokunuş

Bolu Belediyesi'nin bu yenilikçi adımları, şehrin manevi mekanlarını daha fonksiyonel ve çevre dostu hale getiriyor. Güneş enerjisi sistemlerinin yenilenmesi ve temizlik hizmetlerinin artırılması, Bolu'daki camilere modern bir dokunuş katıyor. Bu projeler, aynı zamanda Bolu Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularındaki taahhüdünü de gösteriyor.