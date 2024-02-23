- Eğitim

Siber güvenlik farkındalığı! Ormancılara özel eğitim

Bolu'da, ormanların korunmasından sorumlu 75 değerli ormancıya, günümüzün artan siber tehditlerine karşı bilinçlendirme eğitimi verildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uzman ekipleri tarafından düzenlenen bu kritik eğitimde, siber suçlar, siber zorbalık, sosyal medya ve teknoloji bağımlılıklarının yanı sıra yasa dışı bahis gibi konularda önemli bilgiler edindi.

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Siber güvenlik farkındalığı! Ormancılara özel eğitim mask
Siber güvenlik farkındalığı! Ormancılara özel eğitim
Siber güvenlik farkındalığı! Ormancılara özel eğitim
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Siber Suçlara Karşı Önleyici Yaklaşım

Eğitimin ana amacı, siber suçların önlenmesi, maddi ve manevi zararların minimize edilmesi ve bu konuda genel bir farkındalık oluşturulmasıydı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mehmet Ali Akdemir, katılımcılara değerli bilgiler aktardı. Akdemir, siber suçlarla mücadelede proaktif önlemlerin önemine vurgu yaparak, kurumsal bilgi güvenliğinin yanı sıra güvenli ve bilinçli internet kullanımının altını çizdi.

Siber güvenlik farkındalığı! Ormancılara özel eğitim

Güvenli İnternet Kullanımının Önemi

Eğitimde, siber suç ve siber zorbalıkla mücadele, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı gibi günümüz toplumunu tehdit eden konular ele alındı. Katılımcılar, bu konularda bilgilendirilerek, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi oldu.Siber güvenlik farkındalığı! Ormancılara özel eğitim

Bu eğitim, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi ve 75 kişilik bir katılımcı grubunu bir araya getirdi. Eğitimin, ormancıların siber güvenlik konusunda bilinçlenmesine ve günlük işlerinde karşılaşabilecekleri siber tehditlere karşı hazırlıklı olmalarına büyük katkı sağladığı belirtildi.

# polis, eğitim, teknoloji, orman, Medya

23 Şub 2024 - 13:54 Bolu- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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