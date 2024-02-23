Siber güvenlik farkındalığı! Ormancılara özel eğitim

Siber Suçlara Karşı Önleyici Yaklaşım

Eğitimin ana amacı, siber suçların önlenmesi, maddi ve manevi zararların minimize edilmesi ve bu konuda genel bir farkındalık oluşturulmasıydı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mehmet Ali Akdemir, katılımcılara değerli bilgiler aktardı. Akdemir, siber suçlarla mücadelede proaktif önlemlerin önemine vurgu yaparak, kurumsal bilgi güvenliğinin yanı sıra güvenli ve bilinçli internet kullanımının altını çizdi.

Güvenli İnternet Kullanımının Önemi

Eğitimde, siber suç ve siber zorbalıkla mücadele, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı gibi günümüz toplumunu tehdit eden konular ele alındı. Katılımcılar, bu konularda bilgilendirilerek, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi oldu.

Bu eğitim, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi ve 75 kişilik bir katılımcı grubunu bir araya getirdi. Eğitimin, ormancıların siber güvenlik konusunda bilinçlenmesine ve günlük işlerinde karşılaşabilecekleri siber tehditlere karşı hazırlıklı olmalarına büyük katkı sağladığı belirtildi.