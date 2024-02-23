2024 Yerel Seçimleri canlı anketinde ne sonuç çıktı?

Bolu Gölyüzü Mahallesi'nde yapılan canlı ankette, CHP adayı Tanju Özcan büyük destek görürken, AK Parti ve MHP adayları beklenenin altında kaldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru Bolu'nun siyasi dengeleri değişiyor mu? Detaylar ve daha fazlası için okumaya devam edin.

Bolu'nun değişen siyasi manzarası

Bolu, uzun yıllardır AK Parti'nin kalesi olarak bilinse de, 2019 yerel seçimleri bu algıyı değiştirdi. CHP'li Tanju Özcan'ın belediye başkanı olmasıyla birlikte, Bolu'nun siyasi haritası yeniden çizilmeye başlandı. Bu değişim, 2024 yerel seçimleri öncesinde de Bolu'nun siyasi geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

Gölyüzü Mahallesi'nde CHP'ye açık destek

Bolu Gündem TV'nin Gölyüzü Mahallesi'nde yaptığı canlı ankette, CHP adayı Tanju Özcan'ın açık ara önde olduğu görüldü. Özcan, ankette 30 oy alırken, AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol ve MHP adayı İlhan Durak sadece 3'er oy alabildi. Bu sonuçlar, mahalle sakinlerinin siyasi tercihlerinde önemli bir kaymaya işaret ediyor.

2024 Seçimlerine doğru bolu

2004'ten bu yana AK Parti'nin üstünlüğünü hissettirdiği Bolu'da, 2019'daki değişim, 2024 yerel seçimleri için de belirleyici olabilir. Tanju Özcan ve CHP'nin aldığı bu destek, partinin Bolu'da daha da güçlenmesinin sinyallerini veriyor. Ancak, gerçek sonuçlar 31 Mart 2024'teki seçimlerde ortaya çıkacak.

Rakip partilerin durumu

Gölyüzü Mahallesi'nde yapılan ankette elde edilen sonuçlar, AK Parti ve MHP için düşündürücü. Her iki adayın da düşük oy alması, seçim stratejilerinde değişiklik yapılması gerektiğinin bir göstergesi olabilir. Bu durum, Bolu'da rekabetin ne derece kızışacağının da bir işareti.

Bolu'da seçim heyecanı artıyor

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, Gölyüzü Mahallesi'nde yapılan anket, Bolu'daki seçim atmosferini daha da hareketlendiriyor. Mahalle sakinlerinin tercihleri, şehrin siyasi geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor. Seçim günü, bu eğilimlerin genel kabul görip görmeyeceğini belirleyecek.

Gölyüzü Mahallesi'ndeki anket sonuçları, CHP adayı Tanju Özcan için olumlu bir tablo çiziyor. Ancak, asıl sonuçlar 31 Mart 2024'te belli olacak. Bolu'nun siyasi geleceği, bu seçimle birlikte yeni bir evreye adım atabilir. Seçim sonuçları, şehrin yönetimindeki değişikliklerin yanı sıra, yerel politikaların yönünü de belirleyecek önemli bir faktör olacak.