Bolu’nun genç yeteneğini kutladı

Bolu'nun genç yeteneği ulusal alanda zirveye ulaştı

Bolu, genç bir yeteneğin ulusal düzeyde elde ettiği büyük başarıyla yine adından söz ettiriyor. Gazipaşa Ortaokulu'nun başarılı öğrencisi Rana Atay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu "Enerji Verimliliği" konulu öykü yarışmasında tümTürkiye genelinde birinci sırayı aldı. Rana'nın bu başarısı, sadece kendisi için değil, tüm Bolu için büyük bir gurur kaynağı oldu.

AK Parti'den başarıya tebrik ziyareti

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Rana Atay'ı ve ailesini evlerinde ziyaret ederek, genç yeteneğin ulusal düzeydeki bu önemli başarısını kutladı. Demirkol, "Bolu olarak, bir kardeşimizin Türkiye genelinde birincilik elde etmesinden dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz," diyerek Rana'nın başarısını övdü.

Enerji verimliliğine vurgu yapan bir başarı

Demirkol, ziyaretinde enerji verimliliğinin, hem Türkiye'nin hem de dünyanın öncelikli meselelerinden biri olduğunu belirterek, Rana'nın bu alandaki başarısının önemine dikkat çekti. Bu başarının, kendisinin belediye başkan adayı olarak üzerinde durduğu konularla da örtüştüğünü ifade etti.

Aile ve eğitimcilere teşekkürler

Rana'nın başarısında büyük emekleri olan ailesine ve eğitimcilerine teşekkür eden Demirkol, bu başarının bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu vurguladı. Aile bireylerine ve Rana'nın eğitim hayatında önemli rol oynayan öğretmenlerine minnettarlığını iletti.

Geleceğe dair umutlu mesajlar

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Rana Atay'a gelecekte daha büyük projelerde ve başarılarda yer alması yönünde temennilerde bulundu. Rana'ya olan inancını ve desteklerini ifade ederek, genç yeteneğe hediyesini takdim etti.

Bolu'nun eğitim ve gençlik potansiyeli öne çıkıyor

Rana Atay'ın "Enerji Verimliliği" temalı öykü yarışmasındaki Türkiye birinciliği, Bolu'nun genç yeteneklerinin ulusal düzeydeki başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un gerçekleştirdiği tebrik ziyareti, bu başarının sadece bir öğrencinin değil, tüm şehrin başarısı olarak görüldüğünün altını çiziyor. Rana'nın başarısı, Bolu'nun eğitim ve gençlik alanındaki potansiyelini ulusal düzeyde temsil ediyor ve geleceğe dair umut veriyor.