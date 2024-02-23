Ekonomist Hatice Kolçak'tan altın yatırımcılarına altın değerinde değerlendirmeler

Altın fiyatları, son zamanlarda rekor seviyelere ulaşarak yatırımcıların ve borçluların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ekonomist Hatice Kolçak, altın ve döviz borcu olanlar için önemli uyarılarda bulunuyor ve yatırımcılara uzun vadeli stratejiler öneriyor.

Altın Borcu Olanlara Uyarılar

Ekonomist Hatice Kolçak, döviz ve altın borcu olan vatandaşları bir an önce bu borçları kapatmaları konusunda uyarıyor. Özellikle esnaf ve iş yeri sahiplerine yönelik, TL dışındaki borçlardan kaçınma tavsiyesinde bulunuyor. Kriz anlarında evde nakit bulundurmanın önemine de değinen Kolçak, bu dönemde finansal güvenliğin önemini vurguluyor.

Uzun Vadeli Yatırım Stratejileri

Altın ve dolar arasında kararsız kalan yatırımcılara seslenen Kolçak, özellikle uzun vadeli perspektifte altın yatırımının cazip olduğunu belirtiyor. Gram altının hala uygun ve alınabilir bir seçenek olduğunu ifade eden Kolçak, yatırımcılara altına yönelmeleri önerisinde bulunuyor.

Altın Fiyatlarındaki Beklentiler

Ekonomistler, gram altın fiyatlarının Mart ayı itibarıyla 2200 TL seviyelerine ulaşmasını bekliyorlar. Haziran ve Temmuz aylarında ise fiyatların 2500 ile 2700 TL arasında olabileceği tahmin ediliyor. Yılsonunda gram altının 3000 TL'ye ulaşarak yeni rekorlar kırması bekleniyor.

Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.