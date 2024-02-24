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Jandarma horoz istismarına engel oldu, 7 tutuklama yapıldı 37 horoz kurtarıldı

Aksaray'da düzenlenen baskında, yasa dışı horoz dövüşü düzenleyen 7 kişi jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda 37 Hint dövüş horozu kurtarılırken, çeşitli suç aletleri ele geçirildi. Suçlulara büyük cezalar kesildi.

Doğukan Demirci
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Jandarma horoz istismarına engel oldu, 7 tutuklama yapıldı 37 horoz kurtarıldı mask
Jandarma horoz istismarına engel oldu, 7 tutuklama yapıldı 37 horoz kurtarıldı
Jandarma horoz istismarına engel oldu, 7 tutuklama yapıldı 37 horoz kurtarıldı
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Aksaray'da Horoz Dövüşüne Büyük Darbe

Hayvan haklarını hiçe sayarak horoz dövüşü düzenleyenlere yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla, hayvanlara yönelik işkenceye son verildi.

Jandarma horoz istismarına engel oldu, 7 tutuklama yapıldı 37 horoz kurtarıldı

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilenler

Kumar oynatılan ve horoz dövüşü yaptırılan terk edilmiş bir binaya yapılan baskında, 37 adet Hint dövüş horozu kurtarıldı. Ayrıca, horoz taşıma çantaları, dövüş süresini ölçen saatler, horozların ağırlıklarını belirlemek için kullanılan dijital tartılar ve dövüş sırasında kaçmalarını önlemek amacıyla ayaklarına bağlanan ağırlıklar dahil olmak üzere çok sayıda suç unsuruna el konuldu.

Jandarma horoz istismarına engel oldu, 7 tutuklama yapıldı 37 horoz kurtarıldı

Suçlulara Ağır Cezalar

Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Bu kişilere, hayvanları dövüştürmek ve kumar oynamak suçlarından dolayı toplamda 95 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan bir kişiye daha adli işlem yapıldı.

Jandarma horoz istismarına engel oldu, 7 tutuklama yapıldı 37 horoz kurtarıldı

Kurtarılan Horozlar Güvende

Operasyonda kurtarılan horozlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek güvenli bir yuvaya kavuşturuldu. Bu operasyon, hayvan haklarına yönelik suçlara karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi.

# orman, jandarma, doğa, tarım

24 Şub 2024 - 00:01 - Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci

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