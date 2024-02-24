Jandarma horoz istismarına engel oldu, 7 tutuklama yapıldı 37 horoz kurtarıldı

Aksaray'da Horoz Dövüşüne Büyük Darbe
Hayvan haklarını hiçe sayarak horoz dövüşü düzenleyenlere yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla, hayvanlara yönelik işkenceye son verildi.
Operasyon Detayları ve Ele Geçirilenler
Kumar oynatılan ve horoz dövüşü yaptırılan terk edilmiş bir binaya yapılan baskında, 37 adet Hint dövüş horozu kurtarıldı. Ayrıca, horoz taşıma çantaları, dövüş süresini ölçen saatler, horozların ağırlıklarını belirlemek için kullanılan dijital tartılar ve dövüş sırasında kaçmalarını önlemek amacıyla ayaklarına bağlanan ağırlıklar dahil olmak üzere çok sayıda suç unsuruna el konuldu.
Suçlulara Ağır Cezalar
Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Bu kişilere, hayvanları dövüştürmek ve kumar oynamak suçlarından dolayı toplamda 95 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan bir kişiye daha adli işlem yapıldı.
Kurtarılan Horozlar Güvende
Operasyonda kurtarılan horozlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek güvenli bir yuvaya kavuşturuldu. Bu operasyon, hayvan haklarına yönelik suçlara karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.