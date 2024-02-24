Jandarma horoz istismarına engel oldu, 7 tutuklama yapıldı 37 horoz kurtarıldı

Aksaray'da Horoz Dövüşüne Büyük Darbe

Hayvan haklarını hiçe sayarak horoz dövüşü düzenleyenlere yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla, hayvanlara yönelik işkenceye son verildi.

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilenler

Kumar oynatılan ve horoz dövüşü yaptırılan terk edilmiş bir binaya yapılan baskında, 37 adet Hint dövüş horozu kurtarıldı. Ayrıca, horoz taşıma çantaları, dövüş süresini ölçen saatler, horozların ağırlıklarını belirlemek için kullanılan dijital tartılar ve dövüş sırasında kaçmalarını önlemek amacıyla ayaklarına bağlanan ağırlıklar dahil olmak üzere çok sayıda suç unsuruna el konuldu.

Suçlulara Ağır Cezalar

Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Bu kişilere, hayvanları dövüştürmek ve kumar oynamak suçlarından dolayı toplamda 95 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan bir kişiye daha adli işlem yapıldı.

Kurtarılan Horozlar Güvende

Operasyonda kurtarılan horozlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek güvenli bir yuvaya kavuşturuldu. Bu operasyon, hayvan haklarına yönelik suçlara karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi.