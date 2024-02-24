Nisan ayında öğrencileri bekleyen sürpriz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenciler ve veliler için sevindirici bir duyuru yaptı. 2024 yılının bahar döneminde, 8-12 Nisan tarihleri arasında öğrenciler 9 gün sürecek bir ara tatilin keyfini çıkaracaklar. Bu tatil, öğrencilere sınav maratonu sonrası dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunacak.

Nisan'da Dinlenme Zamanı

MEB'in açıklamasına göre, bu ara tatil, öğrencilere ve velilere, yoğun geçen ders ve sınav dönemlerinin ardından nefes alma şansı verecek. 8-12 Nisan tarihleri arasında planlanan tatil, hafta sonlarıyla birleşerek toplamda 9 gün sürecek. Bu, öğrencilerin dinlenmesi, enerji toplaması ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmesi için mükemmel bir fırsat.

Ramazan Bayramı ve Ara Tatil Uyumu

Bakanlığın duyurusu, öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konulardan birine de açıklık getirdi: Ramazan Bayramı ile ara tatilin birleşip birleşmeyeceği. Açıklamaya göre, Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında kutlanacak ve bu, öğrencilere hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 gün sürecek bir tatil imkanı sunacak. Böylece, öğrenciler için hem dini bayramın maneviyatı hem de ara tatilin dinlendirici etkisi bir arada sunulmuş olacak.

Yaz Tatiline Doğru

2023-2024 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 5 Şubat'ta başladı ve okullar 14 Haziran 2024'te sona erecek. Bu takvim, öğrencilere yaz tatili için de bir planlama yapma imkanı sunuyor. Nisan ayında öğrencilere verilen 9 gün ara tatil müjdesi, Ramazan Bayramını da kapsıyor.