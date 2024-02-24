Sürdürülebilir denizler için balık boyu rehberi: Hamsi ve İstavritte Standartlar

Balıkçılık sezonunun sürdürülebilirliği ve deniz ekosistemlerinin korunması adına önemli adımlar atılıyor. Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, vatandaşları bilinçlendirerek, denizlerimizin geleceğini koruma altına almayı hedefliyor. İşte bu çerçevede belirlenen yeni balık boyu standartları ve balıkçılık sezonuna dair önemli bilgiler.

Balık Boyu Standartlarına Uyum Çağrısı

Prof. Dr. Osman Samsun, balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğü tarafından yayınlanan tebliğlere göre, hamsi için minimum 9 santim, istavrit için ise 13 santim boyunun altında olan balıkların satın alınmaması gerektiğini vurguluyor. Bu standartlar, denizlerimizdeki balık popülasyonunun korunması ve sağlıklı nesillerin devamı için büyük önem taşıyor.

2023-2024 Balıkçılık Sezonu Değerlendirmesi

Karadeniz bölgesindeki balıkçılık faaliyetleri, özellikle hamsi ve istavrit üzerinde yoğunlaşıyor. Prof. Dr. Samsun, hamsinin erken bir dönemde Gürcistan'a göç ettiğini belirterek, bu durumun Türkiye için önemli bir kayıp olduğunu ifade ediyor. Buna rağmen, istavrit avcılığı, balıkçıların kendi geliştirdikleri sürdürülebilir yöntemlerle devam ediyor.

Sürdürülebilir Avcılık ve Ekosistem Koruma

Gün doğumu ve gün batımı olmak üzere, belirli saatlerde yapılan avcılık faaliyetleri, barbun ve mezgit gibi dip balıklarının da korunmasına olanak tanıyor. Prof. Dr. Samsun, son yıllarda bu tür balıkların avlanma miktarının arttığını, ancak sürdürülebilir avcılık prensiplerine uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Vatandaşlara Önemli Çağrı

Prof. Dr. Samsun, vatandaşlara yasal sınırların altındaki balıkları satın almama çağrısında bulunarak, bu konuda herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor. Sürdürülebilir balıkçılık, hem deniz ekosistemlerinin korunması hem de gelecek nesiller için sağlıklı beslenme kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip.

Balıkçılık sezonu boyunca, hamsi ve istavrit başta olmak üzere, tüm balık türlerinde belirlenen minimum boy standartlarına uyulması, denizlerimizin ve deniz canlılarının korunması adına büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Osman Samsun'un çağrıları, sürdürülebilir bir gelecek için hepimizin üzerine düşen sorumlulukları hatırlatıyor.