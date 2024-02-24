- Sağlık

Gençler üzerindeki gizli tehlike 'Tiryaki dili' hastalığına dikkat!

Elektronik sigara kullanımının gençler ve çocuklar arasında hızla yayılması, 'Tiryaki Dili' hastalığı riskini artırıyor. KBB Uzmanı Op. Dr. Özer, elektronik sigaranın sağlık üzerindeki ciddi zararlarına ve tat kaybına yol açabileceğine dair önemli uyarılarda bulunuyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Gençler üzerindeki gizli tehlike 'Tiryaki dili' hastalığına dikkat! mask
Gençler üzerindeki gizli tehlike 'Tiryaki dili' hastalığına dikkat!
Gençler üzerindeki gizli tehlike 'Tiryaki dili' hastalığına dikkat!
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Elektronik sigaralar, özellikle gençler ve çocuklar arasında popülerliğini artırırken, beraberinde ciddi sağlık sorunlarını da getiriyor. Bu sağlık sorunlarının başında 'Tiryaki Dili' hastalığı geliyor. KBB Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, elektronik sigaranın zararlarına dair önemli bilgiler paylaşıyor ve kullanıcıları bu konuda ciddi şekilde uyarıyor.

Elektronik Sigaranın Sağlık Üzerine zararları

Elektronik sigara kullanımı, sosyal medya aracılığıyla gençler arasında hızla yayılıyor. Bu cihazlar, renkli ve meyve aromalı seçenekleriyle dikkat çekiyor; ancak içerdikleri nikotin, gliserol ve diğer kimyasallarla sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Op. Dr. Özer, elektronik sigaranın, nikotin bağımlılığını sonlandırmada herhangi bir fayda sağlamadığını, aksine sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Gençler üzerindeki gizli tehlike 'Tiryaki dili' hastalığına dikkat!

'Tiryaki Dili' Hastalığına Karşı Uyarı

Elektronik sigara kullanımının, 'Tiryaki Dili' olarak adlandırılan ve tat kaybına yol açan bir sağlık sorununa neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuluyor. Bu durum, özellikle sürekli olarak alınan aromaların vücut tarafından zamanla algılanmaması ve sonucunda tat duyusunun kaybına neden olabiliyor. Op. Dr. Özer, bu tat kaybının geçici veya kalıcı olabileceğini ve insanın yaşam kalitesini önemli ölçüde bozabileceğini ifade ediyor.

Gençler üzerindeki gizli tehlike 'Tiryaki dili' hastalığına dikkat!

Elektronik Sigaranın Zararları ve Sağlık Üzerine Etkisi

Op. Dr. Necdet Özer, elektronik sigaranın içerdiği maddelerin solunum yoluyla vücuda alınmasının uzun vadeli sağlık etkilerinin tam olarak bilinmediğini, ancak hayvan deneylerinde bu maddelerin akciğer kanserine yol açtığının görüldüğünü belirtiyor. İnsanlarda da benzer sağlık sorunlarının oluşabileceği düşünülüyor. Bu bağlamda, elektronik sigaranın kullanımının ciddi sağlık riskleri taşıdığı ve özellikle gençler arasında yaygınlaşmasının önlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Gençler üzerindeki gizli tehlike 'Tiryaki dili' hastalığına dikkat!

Elektronik sigara kullanımının yaygınlaşması, özellikle genç nesiller için ciddi sağlık riskleri barındırıyor. 'Tiryaki Dili' hastalığı gibi tat kaybına yol açan durumlar, yaşam kalitesini düşüren önemli sorunlardan sadece biri. Op. Dr. Necdet Özer, elektronik sigara kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu alışkanlıktan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Sağlıklı bir yaşam için, elektronik sigara kullanımından uzak durulması ve bu konuda gençlerin bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

# Medya

24 Şub 2024 - 11:00 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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