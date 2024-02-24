2024'te Tarımın umudu TAKE Projesi

Tarımda yenilikçi bir dönem başlıyor

Türkiye, tarım arazilerinin kullanımını maksimize etmek ve bitkisel üretimi artırmak için kritik bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi, 2024 yılı için büyük bir ödenek ayrılmasını sağladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ifadelerine göre, bu proje ile 81 ilde tarım arazilerinin verimliliği artırılacak ve çiftçilerin gelir seviyeleri yükseltilecek.

TAKE Projesi'nin iz bırakan başarısı

2021'den bu yana uygulanan TAKE Projesi, tarım sektöründe önemli bir başarı öyküsü yazdı. Bin 241 projeye 950 milyon TL'lik ayni destek sağlayarak, özellikle işlenmeyen ve nadasa bırakılan arazilerin tarıma kazandırılmasında büyük bir rol oynadı. Bakan Yumaklı, projenin bitkisel üretimde ve çiftçi gelirlerinde önemli artışlar sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Su tasarrufu ve stratejik ürünler üzerine odaklanma

TAKE Projesi, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederken, su tasarrufu ve stratejik ürünlerin üretimine özel önem veriyor. Çeltik üretiminin yoğun olduğu bölgelerde damla sulama sistemlerinin devreye alınması ve çeşitli illerde çeltik üretimine yönelik projelere kaynak ayrılması, projenin çevresel sürdürülebilirlik yönünü güçlendiriyor.

Yerel çeşitliliği koruma ve artırma çabaları

2023 yılında gerçekleştirilen menengiç, delice ve ahlat aşılamaları gibi çalışmalarla, TAKE Projesi yerel biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve artırılmasına katkıda bulunuyor. Bu tür uygulamalar, yabani ağaçların tarımsal üretime kazandırılması ve birim alandan elde edilen verimin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Kent tarımına verilen destek

TAKE Projesi, kent tarımını destekleyerek, şehirlerde yaşayan insanların tarımsal üretime katılımını teşvik ediyor. 2023 yılında kent tarımına yönelik 76 projeye destek verilerek, çiftçilere toplam 58 milyon TL tutarında ayni destek sağlandı. Bu projeler, kentlerde bitkisel üretimin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

2024 ve ötesine bakış: TAKE Projesi'nin geleceği

TAKE Projesi, 2024 yılında 1,73 milyon dekar arazide bitkisel üretim yapılmasını ve 120 bine yakın çiftçinin projeden yararlanmasını hedefliyor. Özellikle depremden etkilenen bölgelere yönelik ayrılan ödenekle, çiftçilere sağlanan desteklerin artırılması planlanıyor. Bu stratejik adımlar, Türkiye'nin tarım sektöründe sürdürülebilirliği ve verimliliği artırma yolunda önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.