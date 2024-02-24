44 Yıldır Ahşabı Sanata Dönüştüren Usta: Yılmaz Kiriş'in Hikayesi

Yılmaz Kiriş, 12 yaşında başladığı marangozluk mesleğinde 44 yıl boyunca durmadan odun yonttu ve bugün, Avrupa'nın dört bir yanından siparişler alıyor. Çıraklıkla başlayan bu yolculuk, onu sektörün saygın ustalarından biri haline getirdi. Emekliliğinin ardından kendi atölyesini açan Kiriş, sanatını ve ustalığını sınırlar ötesine taşıdı.

Bir Ustanın Yolculuğu

Yılmaz Kiriş'in hikayesi, küçük bir çocuğun marangoz dükkanındaki çıraklıkla başlayıp, zaman içinde sektörde bir usta olarak kendini kanıtlamasıyla şekillendi. 56 yaşındaki Kiriş, emekli olduktan sonra kendi iş yerini açarak, marangozluk sanatını bir adım öteye taşıdı. Sanayideki atölyesinde, yurt dışından aldığı siparişleri büyük bir titizlikle hazırlıyor.

Sanatıyla Sınırları Aşan Usta

Kiriş'in eserleri, camilerin yer döşemelerinden ahşap kapılara, minberlerden mescitlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ünlü camilerin ahşap işlerinden, tarihi konakların restorasyonuna kadar birçok projede imzası bulunuyor. Bulgaristan başta olmak üzere, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinden gelen siparişlerle, Kiriş'in ustalığı sınırları aşıyor.

Bulgaristan'dan Gelen Siparişler

Bulgaristan'daki müşterilerin ağırlıklı olarak mutfak dolapları talep ettiğini belirten Kiriş, bu ülkeye çok sayıda mutfak dolabı gönderdiğini ifade ediyor. Ayrıca, Bulgaristan'daki ibadethaneler için minber ve mihrap gibi özel eserler hazırlıyor. Edirne'deki camilerde restorasyon işlerine katılan Kiriş, şu anda Sokullu Hamamı'nın restorasyonunu yapıyor.

Çıraklık ve Ustalık

Kiriş, çıraklık okulundan gelen öğrencileri de kabul ederek, meraklı gençlere marangozluk sanatını öğretmeye devam ediyor. 18 yaşındaki çırak Mert Çalar gibi gençler, bu mesleği öğrenirken büyük keyif alıyor ve Kiriş'e yardımcı oluyorlar. Kiriş, bu işi yapanların sayısının giderek azaldığını belirterek, gençlerin bu mesleğe yönelmesinin önemini vurguluyor.

Meslekten Kopamayanlar

67 yaşındaki Yusuf Sakallı gibi emekli olmasına rağmen meslekten kopamayan ustalar da var. Sakallı, "10 yaşında çıraklıktan başladım ve yetiştim. Emekli olduğum halde meslekten kopamıyorum" diyerek, ahşap işçiliği ve restorasyon gibi alanlarda çalışmaya devam ettiğini ifade ediyor.